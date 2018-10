Influencer evita la cárcel tras agredir a mujer en la calle

Ciudad de México.- Recientemente se dio a conocer que la influencer Allaina Jones, mejor conocida en las redes sociales como Allaina Vader, eludió una condena de tres meses en prisión tras declararse culpable de una agresión que protagonizó hace varios meses.



De acuerdo con información del diario británico Daily Mail, ayer martes 23 de octubres, la instagrammer de 28 años aceptó seis cargos ante un juzgado de la ciudad de Southport, Queensland, Australia, entre ellos asalto, posesión de drogas e infracciones de tráfico.



Su castigo será pasar un año en libertad condicional y darle mil dólares a la víctima



Los hechos ocurrieron el 16 de mayo y una cámara vehicular grabó cómo la condenada agredió brutalmente a una joven que le recriminó una maniobra antireglamentaria que había cometido al volante.



En las imágenes se ve cómo Jones sale del auto, la tira al suelo y le propina varios puñetazos y patadas.





ROBINA ROAD RAGE: A Gold Coast woman has faced court over this shocking attack. @kathrynforan will bring you the details at 5.30pm. #9News pic.twitter.com/O2WhM36V6C



— Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 23 de octubre de 2018