Karol G hará sonar su cama en los Grammy Latinos

Nueva York.- Su cama ha sonado de Argentina a Estados Unidos y España, y ahora Karol G la llevará al escenario de los Latin Grammy.



La sensación colombiana del reggaetón, nominada a Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción Urbana por Mi cama, interpretará su éxito internacional en la gala del 15 de noviembre en Las Vegas, Nevada.



"Soñé mucho tener la oportunidad de estar en los Latin Grammys", dijo la cantante "yo antes decía: 'así sea cantando, yo espero y trabajo por la nominación'. Pero este año como que se me juntó todo, no una nominación sino dos, tener la oportunidad de cantar. Ha sido como que todo muy shocking (impactante)".



"Me dieron la oportunidad de cantar Mi cama por el hecho de que para la Academia es como que muy especial tener este año una canción de una artista femenina en solo compitiendo con los maestros pues de la música urbana como Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam... Fue una invitación muy especial", agregó.



Por el premio a la Mejor Canción Urbana (que Balvin domina con tres menciones), Karol G compite con Annita y Balvin por Downtown; Daddy Yankee por Dura; Bad Bunny, Prince Royce y Balvin por Sensualidad, y Nicky Jam y Balvin por X.



Por el de Mejor Artista Nuevo, se medirá con Ángela Aguilar, Anaadi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto y Benjamín Walker.



Adelantó que tendrá un número de tres minutos "súper musical, con bailarines, mucho color", junto a DJ Panda. "Yo creo que va a ser un momento muy especial en la noche".



Previamente la Academia Latina de la Grabación anunció en redes sociales las actuaciones de Ángela Aguilar y Pablo Alborán en los Latin Grammy. Más artistas se irán anunciando en las próximas semanas.



Karol G, cuyo verdadero nombre es Carolina Giraldo Navarro, se encontraba en Nueva York para comenzar una serie de 10 conciertos por Estados Unidos en Stage 48, en Manhattan. Acompañada por una banda de puras mujeres, describió el espectáculo como súper girl power onstage (poder femenino en el escenario) y dijo que con todo lo que ha pasado este año, entre nominaciones y éxitos como Ahora me llama con Bad Bunny, Culpables con Anuel AA, Mi cama (y su remix con Balvin y Jam) y más recientemente Culpables con Anuel AA, cuyos videos suman unas mil millones de vistas en YouTube ella y su equipo están "en las nubes".



"El año pasado tuvimos la oportunidad de abrir la gira de conciertos de Luis Fonsi... Y ya este año tener la oportunidad yo de tener mi gira propia, obviamente estamos en un proceso y es un proceso muy especial", manifestó la cantante. "Empezamos en discotecas, ahora tengo venues (recintos) un poco más grandes y... montamos un show súper impresionante. Yo súper feliz, he estado esperando hace mucho rato esta oportunidad".



Esta semana también grabó en Los Ángeles el video de su próximo sencillo, Créeme con Maluma, que lanzará el 2 de noviembre.



"Esas canciones románticas, como un poquito más pop, más sentimentales, siento que en este momento no hay muchas y Maluma y yo regresamos en esta canción haciendo algo así para enamorar a la gente, para que la gente se ponga sentimental”, dijo la artista. “El video está súper romántico, nos conectamos impresionante, él se enamoró completamente de la canción desde que la escuchó y bueno, ya estamos así como desesperados, ya quiero que la canción salga, que la gente la pueda disfrutar”.



Karol G comenzó su carrera artística de pequeña. Hija de un músico, participó en El Factor Xs, una versión para niños de la competencia de talento The X Factor, y continuó sus estudios musicales en la Universidad de Antioquia. Tras haber tenido éxito con sencillos como 301, en 2017 lanzó su álbum debut, Unstoppable, del que se desprende Ahora me llama. El 2018 también sonó con Pineapple y Tu pum pum con Shaggy.



La gira, sin embargo, le impedirá asistir el jueves a los Latin American Music Awards, también conocidos como Latin AMAs, donde compite por el premio a la artista femenina favorita con sus contemporáneas Becky G y Natti Natasha y las más veteranas Jennifer Lopez y Shakira.



"Obviamente estar al lado de artistas que crecí escuchando, junto a Shakira, junto a J.Lo, y ver la representación de mis colegas en este momento también fue muy especial", dijo de esta candidatura. "Lastimosamente por los proyectos que teníamos con la gira que había confirmado hace tiempo no vamos a poder estar, pero igual estoy súper emocionada porque ya estar nominada para mí es importante".