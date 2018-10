Lisbeth Salander regresa a 'Millennium' y la exhibe en Roma

Roma.- El director uruguayo Fede Álvarez presentó hoy en Roma su incursión en la saga Millennium, con la que sitúa a la icónica Lisbeth Salander, interpretada por Claire Foy, en medio de un "alocado" mundo de espías, corrupción e intrigas.







Álvarez (Montevideo, 1978) ha dirigido la película The girl in the spider's web, la adaptación de la novela homónima de David Lagercrantz, que siguió con esta historia la exitosa trilogía de Stieg Larsson, y la ha presentado mundialmente en la XIII Fiesta del Cine de Roma.







Con su apuesta, el realizador sigue una aclamada saga editorial y cinematográfica, pero dijo en rueda de prensa que "no se trata de comparar o de hacer la mejor adaptación, sino adaptarla en el mejor modo que creas".







Por eso, rechazó comparaciones y sostuvo que "la cuarta entrega es distinta a la primera, pues la trama y los personajes evolucionan".







En este sentido definió su apuesta como "un alocado thriller de espías con clásicos elementos del cine negro".







"Es una historia muy personal en la que los escenarios son más grandes, como una ópera. La música es gigante, el vestuario es de locura y todo es más exagerado. Es el poder del cine, cuando todos estos elementos se juntan de un modo bello. Es magnífico", avanzó.







En The girl in the spider's web, la protagonista Lisbeth Salander, una joven hacker antisocial de convulsa infancia, y el periodista Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason) se ven atrapados en un laberinto de corrupción gubernamental, espías y cibercriminales.







La encargada de dar vida a la misteriosa Lisbeth ha sido la actriz británica Claire Foy, conocida por su participación en la serie The Crown como la reina Isabel II, que le valió un Globo de Oro, dos premios SAG y una nominación a los BAFTA.







En la rueda de prensa de presentación habló de la complejidad del personaje creado por Larsson, de una profundidad "casi infinita" que impide que sea "la clásica protagonista".



Preguntada por la relación entre este papel y el que la lanzó a la fama, el de la reina de Inglaterra, afirmó que, aunque son personajes "muy diferentes", si algo las une o las acerca es la gestión de sus propios sentimientos.







"Por sus contextos o por las posiciones que ocupan en el mundo, ellas no son capaces de entender sus emociones o de expresarlas de algún modo", señaló la actriz, que recoge el testigo de Noomi Rapace y Rooney Mara, protagonistas en las anteriores producciones.







Fede Álvarez explicó que la intención no era hacer de la joven hacker una heroína, sino humanizarla de alguna manera: "Me gusta presentar a los personajes como superhéroes y después tratar de destruirlos lanzándoles todo lo que puedo".







En este sentido, rechazó las historias de superhéroes, al opinar que ejercen un cierto efecto "opresor" en la audiencia.







"Cuando veo al Capitán América pienso que nunca seré como él", subrayó.







En esta entrega, Lisbeth Salander profundiza en la relación con su hermana, Camilla, un papel nuevo que interpreta la holandesa Sylvia Hoeks, "muy feliz" de adentrarse en el oscuro mundo Millennium, tras participar en Blade Runner 2049.







Larsson escribió tres libros centrados en Lisbeth Salander: Girl With the Dragon Tattoo, The Girl Who Played with Fire y The Girl Who Kicked the Hornets' Nest.







Tras la muerte del escritor en 2004, David Lagercrantz retomó la serie con la novela The girl in the spider's web, ahora llevada a la pantalla por el cineasta uruguayo y que compite en la Selección Oficial de la Fiesta del Cine de Roma, que concluirá el domingo con el fallo del Premio del Público.