Silvia Pinal niega que padezca demencia senil

Ciudad de México.- Silvia Pinal respondió a los cuestionamientos sobre su estado de salud, y sobre las versiones que aseguran padece demencia senil.



Para el programa "Venga la alegría", aseguró que se encuentra bien y trabajando.



"Me siento muy bien, estoy trabajando en una serie, en la televisión, voy a preparar una obra para el teatro, yo estoy bien igual que siempre, trabajando en lo que me gusta", indicó.



Sobre si existe una competencia entre las mujeres de la dinastía Pinal, la primera actriz respondió con humor.



"No podemos competir, Alejandra tiene una manera de ser, tiene una presentación, tiene canciones, Silvita tiene otras cosas y yo tengo todas las cosas que ellas tienen", dijo entre risas.



Sobre el distanciamiento que existiría entre Michelle Salas, su nieta, y Luis Miguel, Pinal comentó que no hay ningún problema al respecto.



"Con Luis Miguel llevamos una cierta cercanía por mi nieta, yo la adoro, y él la quiere muchísimo, y Michelle lo quiere, es su papá, estuvo un tiempo viviendo con él en Los Ángeles, no hay ningún problema", aseveró.