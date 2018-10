The Walking Dead: ¿Tendrán un hijo Rick y Michonne?

Madrid— La paz ha durado poco para los supervivientes. La novena temporada de The Walking Dead ha comenzado con las misteriosas desapariciones de varios miembros de Los Salvadores y la inminente llegada de una comunidad enemiga. Pero no todo son malas noticias. En el tercer episodio, una conversación entre Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) insinuó que la pareja estaba planeando tener un hijo, teoría que la showrunner Angela Kang ha reafirmado.



La idea de que Rick y Michonne tuvieran un hijo juntos "surgió en las conversaciones entre guionistas sobre cuáles son sus planes de futuro", aseguró Kang a The Hollywood Reporter. "Algo cierto en la historia de la humanidad es que suele haber un 'baby boom' tras las guerras. Las personas sienten que han sobrevivido y quieren celebrarlo y reconstruir", agregó la showrunner.



Además de Michonne, como llaman a la pareja los fans, Carol (Melissa McBride) y Ezekiel (Khary Payton) forman otro de los símbolos de la reconstrucción tras el apocalipsis, después de que Carol aceptase la proposición de matrimonio de Ezekiel.



"Es una pareja que ha pasado por muchas cosas", apuntó Kang.



"Estamos explorando a través de Carol cómo Ezequiel le propuso matrimonio. ¿Rick y Michonne harán lo mismo, o la forma en que se comprometerán como pareja será poco diferente? Queríamos ver cómo diferentes personas abordan esta situación", contó Kang.



La decisión de concebir también se debe, en parte, a la pérdida de Carl, quien falleció en la octava temporada.



"En la serie, que es diferente de los cómics, Carl se ha ido. Eso es una parte importante de lo que mantiene a Rick en marcha", aseguró la showrunner.



Rick y Michonne han decidido establecerse y procrear, expresando "su compromiso mutuo, pero también su esperanza para el futuro".



"Han podido criar a Judith, está feliz, sana y segura en un mundo en el que Lori dijo que no había forma de que un bebé pudiera sobrevivir", explicó. "Es una señal de que creen en el progreso".



"Creo que lo principal es comenzar de nuevo,nse trata del futuro, es la próxima generación y, por lo que podemos decir, hay muchos más muertos vivientes", dijo Andrew Lincoln a ComicBook.com. "Se trata de repoblar el mundo. Pienso que son una pareja estupenda y no creo que Rick dude".



Sin embargo, todo apunta a que Rick no estará presente para criar al bebé, pues el personaje aparecerá por última vez en los dos próximos episodios. Aunque no se sabe cuál será su destino, son muchas las teorías sobre el desenlace del sheriff.



Desde un posible asesinato a manos de Los Susurradores hasta una venganza por parte de Maggie (Lauren Cohan) y Daryl (Norman Reedus), pasando por su propio sacrificio en pos de la comunidad, el futuro del protagonista está en el aire.