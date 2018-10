Acalla crimen a quienes exigen justicia

Chihuahua, Chih.- La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada de un disparo en la cabeza, mientras mantenía una manifestación permanente frente a Palacio de Gobierno. ¿El Motivo? Reclamaba justicia para su hija Rubí Marisol, desaparecida en septiembre de 2008 y posteriormente asesinada.



Una década más tarde, la noche del 7 de septiembre de 2018, el doctor Blas Godínez Ortega recibió también un impacto de arma de fuego en la cabeza que estuvo a punto de terminar con su vida. La razón del ataque, aún se desconoce porque la autoridad investigadora no ha dado ningún avance al respecto, ni detenido al responsable. Sin embargo, el médico había luchado durante meses por encontrar a su padre –Blas Godínez— desaparecido en noviembre de 2017 y cuyo paradero hasta el momento, se desconoce.



Los casos de Marisela y Blas no tienen ninguna relación directa, excepto la lucha por la justicia, que ambos emprendieron en algún momento al ver afectaciones directas a miembros de su familia y en la cual, los dos encontraron un atacante armado a su paso.



Marisela Escobedo salió a la luz pública en abril de 2010, para exigir la pena máxima contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra, por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre, de 16 años, cuyo cadáver fue calcinado y tirado a un basurero.



“Encontrar de mi hija, dos, tres huesitos calcinados y saber que el resto se lo comieron los perros, no es grato para nadie... Si una pérdida es dolorosa, de esa manera lo es más”, dijo Marisela el 19 de abril de 2010, a unos días de que Barraza fuera presentado ante un Tribunal de Juicio Oral como el presunto responsable y después fue declarado inocente.



Aquella sería la primera de las múltiples acciones emprendidas por Marisela –enfermera de profesión– en busca de la justicia que no alcanzó a tener. Marchas, recolección de firmas, plantones, pesquisas, oferta de recompensa, protestas en la capital del país, reuniones con activistas y una búsqueda que se extendió en varios estados de la República. Nada dio resultado. Barraza nunca pisó la cárcel.



En otro punto geográfico y en otro momento de la historia, Blas Godínez Ortega ejercía su profesión de médico en la comunidad de Gómez Farías y no era una figura pública hasta que la violencia tocó a su puerta.



El 8 de noviembre de 2017, su padre Blas Juan Godínez, un médico que desde hace años prestaba sus servicios en clínicas ubicadas en el noroeste de la entidad, en la región de Madera, Namiquipa y el propio Gómez Farías, fue víctima de desaparición forzada por parte de un grupo armado.



A partir de entonces Godínez –hijo- emprendió la búsqueda tal y como lo hiciera años antes Marisela Escobedo por su hija. Blas trabajó intensamente para tratar de localizar a su progenitor.



No hubo éxito. Ni durante las primeras semanas ni después. La desaparición del médico poco a poco fue perdiendo la atención pública y de la misma autoridad. Su hijo sin embargo, continuó trabajando en su objetivo por encontrarlo, manifestando su exigencia a la autoridad y pidiendo el apoyo de organismos nacionales e internacionales como Médicos sin Fronteras y la propia Organización de las Naciones Unidas.



Ese activismo lo colocó en la mira de los partidos políticos, quienes lo invitaron a participar en el proceso electoral de 2018, propuesta que aceptó y se convirtió en candidato de Morena.



Quienes le conocen de cerca, aseguran que “ingresó a la política sólo para seguir buscando a su papá; él sabía que quizá así, tendría mayores posibilidades de acceder a otros niveles de justicia”.



Blas obtuvo el triunfo en el proceso electoral del 1° de julio de 2018. Era Alcalde electo. Intentaba también posicionar la desaparición de su padre en el ámbito nacional, buscando que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso.



Dos meses después de la elección, el 7 de septiembre de 2018 cuando se preparaba para tomar protesta como Presidente Municipal de Gómez Farías, un sujeto ingresó al consultorio argumentando requerir atención médica y le disparó a quemarropa.



“Estábamos en una reunión y cuando el hombre llegó nos pidió que saliéramos para atenderlo, pero nunca imaginamos lo que pasaría. Al quedarse solos, el asesino aprovechó para dispararle. El tipo ni siquiera parecía sospechoso y lo peor es que el doctor tenía un arma en el cajón de su escritorio, que pudo haber sacado para defenderse, pero no parecía ser un delincuente”, aseguran allegados a la víctima.







Tras el atentado, todo era incertidumbre. Su estado de salud era grave debido a las lesiones ocasionadas por el balazo en la cabeza. Mientras las autoridades de la Fiscalía General del Estado informaban a través de un boletín de prensa que ya investigaban el ataque y que no descansarían hasta dar con los responsables, Blas luchaba por su vida y quizá aún por su padre.



Han pasado 36 días desde entonces. El médico está fuera de peligro y se trabaja en su rehabilitación, según han confirmado miembros de la familia. Sin embargo, su recuperación será lenta ya que según fuentes médicas consultadas, aunque recuperó la conciencia aún no ha recuperado el habla, perdió la vista, el oído y la movilidad de un lado de su cuerpo. En los próximos días, el paciente podría ser dado de alta y continuar su rehabilitación en casa.



Marisela y Blas han sido víctimas de la violencia y acallados por exigir justicia. Los dos perdieron a un familiar directo, laboraban en el ámbito de la medicina, recibieron amenazas previas y fueron atacados por un asesino solitario, Marisela alrededor de las 8 de la noche y Blas alrededor de las 10. Ella peleaba por su hija, él buscaba a su padre. Ninguno ha encontrado justicia.