'Cargan' a migrantes con droga

Ciudad Juárez— Aspirantes a indocumentados son forzados por miembros del crimen organizado a llevar droga para permitirles cruzar la frontera hacia Estados Unidos, detectó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).







Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, dijo que esa técnica no es nueva, pero llama la atención que ocurra en una zona urbana ya que generalmente esa práctica es común en áreas apartadas o desérticas.







Ricardo Realivázquez, titular de la SSPM, explicó que se tiene conocimiento de que esta situación se da en la ciudad, donde miembros de la delincuencia organizada se abocan a detectar grupos de indocumentados, principalmente centroamericanos, a quienes obligan a llevar cargas de droga al estilo “mulas” para no interferir en su intención de cruzar al vecino país.







Autoridad municipal se coordina con Aduanas y Patrulla Fronteriza







Cordero dijo que cuando estas personas son detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza se les procesa por delitos de transporte e introducción de las drogas, además de la internación ilegal al país.







Según el análisis de la SSPM, no necesariamente los ‘polleros’ pertenecen a células delictivas organizadas dedicadas al tráfico de drogas.







Por esa razón cuando los grupos de indocumentados son detectados, la oferta por permitirles el paso es que lleven droga en sus mochilas, comentó el secretario Realivázquez.







Por su estado de fuerza, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal es la autoridad que en esta ciudad resguarda al mayor número de indocumentados y detiene con frecuencia a bandas de ‘polleros’ para evitar el tráfico de personas.







Actualmente mantiene el “Operativo Espejo” en forma coordinada con la oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza, así como con la Patrulla Fronteriza, para vigilar la línea divisoria de forma paralela, informó Realivázquez.







Apenas el jueves pasado agentes municipales detuvieron a 29 centroamericanos que fueron alojados por presuntos ‘polleros’ en dos tapias del fraccionamiento Riberas del Bravo, donde tenían un mes resguardados.







En la acción se detuvo a nueve supuestos traficantes de indocumentados que habían cobrado miles de dólares a cada extranjero por cruzar la frontera por El Paso.







Realivázquez dijo que los ‘polleros’ no tienen métodos fijos para encontrar la forma de cruzar indocumentados a los Estados Unidos, como lo fue en esta ocasión el uso de viviendas abandonadas.







Agregó que además usan hoteles, moteles y casas de seguridad para resguardar a los extranjeros en tanto encuentran la forma de cruzar, pero también evitan ser detectados por grupos criminales que de encontrarlos les exigen llevar droga en sus mochilas.