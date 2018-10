¡Gracias a Dios recuperé mi libertad!: Alejandro Villarreal

Chihuahua, Chih.- Sin brazalete electrónico, ni restricciones impuestas por los jueces para salir de la ciudad y mientras se realizaba el “Encuentro Nacional Anticorrupción” en la Casa Chihuahua; el exsecretario de la Sección Octava del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz recobró ayer su libertad y abandonó las instalaciones del Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán.



El exlíder magisterial permaneció en prisión desde el pasado 27 de junio del presente año, cuando fue capturado mediante orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía del Estado, por el presunto desvío de cinco millones de pesos y la comisión del delito de peculado agravado.



Villarreal salió del penal a las 15:21 horas (tiempo local) y en el exterior lo estuvo esperando su esposa y un amigo, quienes lo condujeron en una camioneta hasta su domicilio particular, ubicado al Norte de la ciudad.



“¡Gracias a Dios ya recuperé mí libertad”, fueron las primeras palabras que expresó a sus allegados, quien en suma depositó la cantidad de siete millones de pesos en garantías económicas, dentro de las causas penales 2202/2018, 2228/2018 y 3024/2018, para alcanzar este beneficio plasmado en la Ley y así enfrentar los procesos en libertad condicional.



Desde la madrugada, mañana y tarde de este viernes se generó una fuerte disputa entre los abogados defensores del procesado y las autoridades carcelarias, debido a que las últimas recibieron a las tres de la madrugada el oficio número 25841/2018 firmado por el juez de Control, Ricardo Márquez Torres, ordenando la salida de Alejandro Villarreal, respecto de la causa penal 3024/2018.



Lo anterior debido a que el imputado con el apoyo de familia y amigos, logró reunir la cantidad de un millón 180 mil pesos que le faltaban, para alcanzar el monto de dos millones de pesos, que el juez le fijó como condición para salir de la cárcel.



Desde esa hora, ya no existía sobre el procesado motivos legales para permanecer en la cárcel, debido a que en las otras dos causas penales 2202/2018 y 2228/2018, tenía diversas medidas cautelares a la prisión preventiva, incluso en una de éstas, la juez Guadalupe Hernández se negó a imponerle la reclusión, pese a la insistencia de la representación social.



Así empezó la disputa por la salida del exlíder magisterial.



Sus abogados encabezados por Enrique Muñoz se entrevistaron con José Antonio Molina García, director del Cereso, y éste les dijo que no lo dejaban ir porque estaban esperando unos oficios de respuesta de la Interpol y otras corporaciones pendientes. “La clásica chicana”, enfatizó.



El abogado Muñoz narró a El Diario, que por consiguiente tuvieron que solicitar la presencia durante la mañana del Notario Público número 9, para que diera fe de la retención ilegal del procesado, el cual acudió y levantó un acta.



Sin embargo, el Gobierno del Estado no cedía y no soltaba aún Villarreal.



El entrevistado describió que pasaron las horas y tuvieron entonces, que recordarle al director del penal que estaba incurriendo en un delito tipificado en el capítulo IV del “Ámbito de la Administración de Justicia”, específicamente el artículo 293 que establece textualmente:



“Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa, al servidor público que... fracción VII, Demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial en la que se ordena poner en libertad a un detenido...”



Enrique Muñoz expresó: “Alejandro duró retenido ilegalmente doce horas, pues hasta las 15:21 horas lo dejaron salir; lo primero que dijo fue (sic) 'gracias a Dios ya recobré mi libertad porque siempre he confiado en la justicia'”, subrayó.



El abogado indicó que su cliente salió de prisión, afectado en su salud, por lo que prefirió de momento no conceder entrevistas, pues perdió alrededor de ocho kilos de peso durante los poco más de tres meses que permaneció recluido en la cárcel.



Alejandro Villarreal se convirtió en el tercer procesado de los llamados “maxijuicios”, que enfrentará su proceso en libertad condicional, como también el exsecretario de Obras Públicas, Eduardo Esperón y recientemente el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.



Quienes han recibido ya sentencia en juicios abreviados por actos de corrupción en la pasada administración, pero gozan de libertad condicional son el exalcalde Javier Alfonso Garfio Pacheco, Fernando Mariano Reyes Ramírez, Iván Elí Sánchez Jasso y Pedro Mauli Romero Chávez.



*Vinculados y en libertad condicional



*Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (Causa Penal Federal 24/2018 y Causa Local 4094/2017)



*Eduardo Esperón González (Causa Penal 2550/2018)



*Alejandro Villarreal Aldaz (Causas penales 2202/2018, 2228/2018 y 3024/2018)







*Sentencias a exfuncionarios estatales y empresarios por actos de corrupción, específicamente por peculado agravado y delitos electorales



*Causa Penal 0727/2017 - Javier Alfonso Garfio Pacheco, tres años de prisión (está en libertad condicional)



*Causa Penal 0780/2017 - Ricardo Yáñez Herrera, cuatro años de prisión



*Causa Penal 0780/2017 - Karla Areli Jurado Bafidis, tres años de prisión



*Causa Penal 1260/2017 - Germain Lezama Cervantes, dos años y seis meses de prisión



Causa Penal 2938/2017 - Tres años de prisión



*Causa Penal 1841/2017 - Fernando Mariano Reyes Ramírez, tres años de prisión (está en libertad condicional)



*Causa Penal 1841/2017 - Iván Elí Sánchez Jasso, tres años de prisión (está en libertad condicional)



*Causa Penal 0070/2018 - Pedro Mauli Romero Chávez, tres años y cuatro de prisión. (esta en libertad condicional).