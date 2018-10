Acusan a Omar Bazán de 'tener secuestrado el PRI'

Chihuahua.- Un grupo de jóvenes se manifestaron en la sede estatal del PRI en contra del dirigente estatal Omar Bazán, a quien acusan de tener secuestrado al partido y de tener al frente de las organizaciones a compadrazgos y amistades. Pedro Beristain, titular de Expresión Juvenil Revolucionaria, dijo que se enfrentan a un PRI de puertas cerradas y carente de liderazgos, que mantienen al partido en una profunda crisis que se agudizó en el último proceso electoral, en donde acusaron a Omar Bazán de trabajar en contra de los candidatos del partido y que ni siquiera votó por el PRI.







Ante esto, Omar Bazán Flores afirmó que, la puerta del PRI la cierra el que se quiere ir, no los miles de militantes que trabajan todos los días para recuperar la confianza de los chihuahuenses y que el partido siempre ha sido generoso y hay momentos para todos, “no se vale saltar del barco cuando los vientos no soplan a nuestro favor”, sentenció.







Ayer, un grupo de no más de cincuenta persona, entre las que se encontraban los exdiputados locales Tania Teporaca Romero del Hierro y Eloy García Tarín, protestó afuera de la sede estatal del PRI, cuyas puertas permanecieron cerradas, en contra del dirigente Omar Bazán, pues lo acusan de tener secuestrado al partido y no de permitir la libre expresión de las ideas, sin que existan represalias, además de que la democracia interna se ha terminado.







Afirman que el dirigente estatal traicionó y engañó a la militancia al apoderarse de una candidatura plurinominal, cuando a su llegada a la dirigencia estatal aseguró que no buscaría un cargo público; estatuitariamente, Omar Bazán estará al frente del PRI estatal hasta el 2021, pero le exigen que renuncie al cargo y se enfoque en la diputación.







El diputado local y dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, hizo un llamado a la militancia a cerrar filas en torno a la institución, sus postulados y al estricto respeto a sus estatutos, pues “hoy son tiempos de unidad, lealtad y mucho trabajo de reorganización para recuperar la confianza de los chihuahuenses”.







Reiteró que es bienvenida la crítica constructiva, el diálogo que lleve a la unidad y sobre todo la voluntad de trabajar en la reconstrucción del partido para recuperar la confianza de los chihuahuenses, en los próximos procesos.







Dijo que, por encima de intereses personales están los principios y metas del partido y cuestionó a quienes encabezan al grupo de jóvenes que ayer protestó, ¿dónde estuvieron en los días y semanas que siguieron a la dolorosa derrota de julio pasado?, preguntó Omar Bazán.