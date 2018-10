Denuncian destrucción del bosque de Aldama

Chihuahua.- Ejidatarios de Ciudad Aldama se han opuesto a que se siga sacando materia prima, como arena y material pétreo del río que cruza el bosque de Aldama, por lo que mediante una asamblea acordaron una veda desde hace dos meses, la cual no ha sido respetada por materialistas y el dirigente del Ejido Aldama, Ricardo Bejarano, según comentaron.



Los denunciantes buscan salvaguardar el patrimonio natural de dicha ciudad al convertirlo en un área natural protegida por lo que en el mes de agosto se acordó establecer una veda en esta zona boscosa lo cual no fue respetado pues alrededor de tres materialistas continuaron extrayendo material hasta el pasado domingo.



Según comentaron los inconformes con la explotación del área, es de vital importancia que se detengan las extracciones, pues durante los proceso incluso se ha lastimado la vegetación, con lo que realizaron otra asamblea el pasado domingo para exigir el respeto al acuerdo.



No obstante tanto el dirigente, Ricardo Bejarano, como quienes extraen el material, identificados como Jorge Jáquez y las personas de apellido Güereque, Marrufo y Reyes, desean seguir trabajando pues no acatan las decisiones de los ejidatarios, sino que buscan la aprobación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), misma que no les ha impuesto ninguna sanción o prohibición, comentaron los ejidatarios.



Asimismo, Bejarano argumentó que los materialistas han aportado recursos y donaciones en especie para el bien del Ejido Aldama, pretexto que no admitieron los opositores.



Por lo anterior los ejidatarios continúan en la postura de que tanto el río como el bosque sean respetados y vedados, con el fin de que no se provoquen más daños ecológicos en la zona, ya que presentaron pruebas de que estos trabajos están afectando el ecosistema.