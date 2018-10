Difunden en redes grupo afín a 'El Tigre'

Ciudad Juárez— A un año de la detención del líder criminal y expolicía municipal de Cuauhtémoc, Julio César Escárcega Murillo, alias “El Tigre”, surgió en redes sociales un video donde presuntamente personas afines a su organización siguen activas y lo reconocen como cabecilla.







Rifles de alto poder, lanzagranadas y equipo táctico, forman parte de la demostración de este grupo grabó en video con fines no claros pero que coinciden con el aniversario de la captura de su líder.







En medio de una carretera en un lugar no precisado, uno de sus miembros graba el video aparentemente desde un teléfono celular e incita al resto a mostrar sus armas para lo cual pasa de vehículo en vehículo, en lo que podría ser una caravana de hombres armados.







Los hombres a la vez asumen una postura de reto. No se aprecia en el filme cuantos pistoleros y vehículos integran la célula delictiva, identificada como del Cártel de Sinaloa y también reconocida como “Gente Nueva”, enemigos del grupo de traficantes de droga denominado “Nuevo Cártel de Juárez”







Julio César Escárcega, alias El Tigre, fue detenido el 29 de octubre en un operativo de madrugada por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad.







El arresto se dio en una de las casas de seguridad de Julio César Escárcega Murillo, en la calle 5ª, entre las calles Ojinaga y Aldama, en la zona centro de Cuauhtémoc, según se informó.







La detención se realizó sin ningún disparo, ya que el líder criminal y seis de sus delincuentes fueron sorprendidos por los policías, quienes además aseguraron un vehículo Jeep Cherokee de reciente modelo con reporte de robo; también se les aseguró un total de 11 armas entre largas y cortas, así como alrededor de mil cartuchos de diferentes calibres.