"El Foro Anticorrupción sólo dejó las arcas vacías"

Chihuahua.- El Encuentro Nacional Anticorrupción, realizado por el gobierno del estado, lo único que dejó fue “las arcas vacías”, condenó el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, quien cuestionó la celebración de este foro que no deja ningún beneficio para la población, mientras que el gobernador Javier Corral Jurado, busca a costa de los chihuahuenses sostener su imagen a nivel nacional.



Durante la semana pasada, se realizó en Chihuahua el Encuentro Nacional Anticorrupción que reunió a exponentes nacional quienes ofrecieron ponencias sobre el tema, además de que se realizó un ciclo de cine, para el cual en el patio central de Palacio de Gobierno se instaló una pantalla gigante, en la que también se transmitieron las ponencias, sin embargo pocas sillas fueron ocupadas.



Hasta el momento, el gobierno del estado no ha hecho público el gasto que realizó para la celebración del evento, que implicó los traslados y hospedajes de los ponentes, entro otros gastos, razón por la que el dirigente estatal de Morena, pidió a los diputados locales de su partido que exijan la rendición de cuentas y se publique el costo total del evento.



Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, expresó que los chihuahuenses están pagando caro la intención del gobernador Javier Corral Jurado para mantener su imagen a nivel nacional y obtener reflectores, pero mientras no asuma su compromiso y su responsabilidad de gobernar de nada servirá el dispendio de recursos públicos para mantenerse vigente.



Destacó que, este evento se debió haber realizado antes de que asumiera como gobernador y que las conclusiones que se obtuvieran permitieran desarrollar un plan de políticas públicas para combatir ese fenómeno, sin embargo lo hace dos años después de llegar al cargo y con el único fin de presumir una fallida lucha contra la corrupción, pues a pesar de la cantidad de exfuncionarios detenidos y vinculados a proceso no se ha podido resarcir el daño.



Por tal motivo desestimó la celebración de este foro y dijo que el gobierno debe ser congruente y transparentar el costo que tuvo y la utilidad del mismo, de lo contrario se verá como la intención del gobernador de permanecer activo en la esfera nacional mediática.