Han desaparecido en 11 años 25 mil 700 personas en el estado

Ciudad Juárez– A Estefani Michelle Rodríguez Herrera, de 15 años, la encontraron muerta un 4 de abril del 2017; sus restos quedaron esparcidos en un paraje desértico al suroriente de la ciudad que fueron asegurados durante un rastreo realizado por el personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).



Para entonces ya habían transcurrido doscientos ochenta y un días desde que la menor fue reportada como ausente un 27 de junio del 2017; Michelle fue una de las miles de personas que desaparecieron en el estado de Chihuahua durante los pasados 11 años.



Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que del 2006 al 2017 fueron reportadas como ausentes 25 mil 700 personas en la entidad y 12 mil 362, es decir el 49 por ciento de las víctimas, eran mujeres 245 reportes se mantienen vigentes. Según las cifras oficiales, de ese gran total 13 mil 68 eran hombres; hasta el momento mil 814 reportes permanecen activos al no ser localizadas las personas.



Un dato relevante aportado por la FGE indica que el 65 de las mujeres ausentes tenían entre los 13 y los 18 años; en el caso de los hombres, el mayor porcentaje de ausentes corresponde al grupo de edad de los 19 a los 30 años.



La diferencia en las estadísticas es diferente porque hombres y mujeres son víctimas de distintos delitos, explicó ayer Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).



Respecto a las jóvenes que desaparecen, el delito del que son víctimas en su mayoríade las mujeres es la trata de personas, violación sexual y feminicidio, la desaparición deriva en muchos casos en feminicidio, dijo la activista social.



“Este no es el caso de los hombres, que no son víctimas de trata, ni de delitos sexuales, ni es el fin por el cual se les priva ilegalmente de su libertad como a las mujeres”, planteó.



Algunos hombres, de acuerdo a los datos de la FEM, han sido privados de la libertad en comunidades serranas para ser forzados en la siembra y cultivo de mariguana.



En otros casos son privados de la libertad y luego de la vida para ser inhumados de manera clandestina en diferentes puntos del estado.



La FGE refiere que en los pasados 11 años 24 mujeres y 264 hombres fueron localizados muertos.



Respecto a los municipios que reportan el mayor número de víctimas, la FGE dio a conocer que en Ciudad Juárez fueron reportadas como ausentes 5,994 mujeres, de las cuales 78 siguen desaparecidas, además de 4 mil 123 hombres y 425 permanecen sin ser localizados.



En segundo lugar se encuentra Chihuahua con 4 mil 627 mujeres ausentes de las cuales 24 aún no son localizadas, además de 5 mil 490 fueron reportados y 271 siguen sin aparecer.



Le sigue Cuauhtémoc con mil 84 mujeres reportadas y 27 localizadas, además de mil 646 hombres, de los cuales 410 permanecen sin ser localizados.