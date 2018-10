Se reúne el senador Pérez Cuellar con empresarios y líderes políticos y sociales

Parral.- Se reúne el senador Cruz Pérez Cuéllar con empresarios y líderes políticos y sociales, durante una gira de unidad y disposición para gestoría, en la cual, personalidades de distintos ámbitos le pidieron gestionar desde el senado distintas esferas, como lo son las carreteras a Chihuahua y a Guadalupe y Calvo, una universidad en este último municipio y la inseguridad que viven empresarios en Jiménez., hasta resolver el tema de la estatua ecuestre de Francisco Villa, el Teleférico y el Polideportivo, en Parral.



El senador de la República de Chihuahua, por el partido MORENA, recibió ayer peticiones para gestionar desde la cámara alta, por parte de empresarios y líderes partidistas, sobre todo priistas, así como líderes sociales, en una reunión que le ayudaron a organizar los hermanos Delia Rita y Eloy Soto Payán, en El Casino de Parral.



Ahí, Pérez Cuéllar recibió varias solicitudes y escuchó atento a cada una de ellas, siendo la principal encomienda, la cuestión de las carreteras que comunican Parral con Guadalupe y Calvo, así como con la capital del estado.



El presidente de silvicultores en Guadalupe y Calvo, Javier Portillo y Eloy Soto Payán, le hicieron la petición de la carretera a Guadalupe y Calvo y los caminos rurales, pues dicen se encuentran con grandes baches, que causan problemas a quienes por ahí transitan. Refirieron que gran parte de la economía de Parral proviene de la sierra y que no se puede seguir trabajando con una carretera tan deteriorada.



Así mismo, el ingeniero Portillo le pidió el apoyo para una universidad en el Ejido Catedral, haciéndole mención que por falta de recursos no se ha podido concretar, siendo por esto que se está deteriorando; además de que beneficiaría en la seguridad, agregando que si se forman profesionales, habrá menos delincuentes.



El ex presidente del PRI local y actual regidor del ayuntamiento, José Alonso Núñez, pidió el apoyo al senador para concretar obras como la instalación de la estatua ecuestre de Francisco Villa, el teleférico y el polideportivo, manifestando que no se han podido llevar a cabo por cuestiones políticas.



Un representante de empresas ganaderas y de nuez en Jiménez, refirió la inseguridad que se está viviendo en aquella región, por lo que pidió a Cruz Pérez, gestionar desde el senado, apoyos federales e insumos, para el pago de los servicios básicos como luz y agua. “Se viene la temporada de cosecha y tenemos miedo”, refirió.



El empresario, José Ronquillo, hizo mención de la carretera Vía Corta a Chihuahua, pues dijo que se encuentra en pésimas condiciones y para evitarla hay que rodear por otros municipios como Delicias, Camargo y Jiménez, y en ese trayecto se tiene que pagar peaje, gastos que si se eliminan se podría bajar el precio de los productos.



Además, aludió a que desde el senado, gestionara con el Presidente de la República entrante, Andrés Manuel López Obrador, el retirarle al Estado la concesión de caminos y puentes, pues dijo, están haciendo un negocio, y no cumplen realmente con lo establecido cuando las personas pagan peaje, pues refirió a que no tienen grúa, ambulancia ni ángel verde.



El senador Cruz Pérez Cuéllar dijo que trabajaría para solucionar cada uno de los problemas, haciendo gestiones desde el senado y creando unidad sin distinción de colores partidistas, incluso solicitando el apoyo de los diputados federales y del propio Andrés Manuel López Obrador, luego de que comience su Gobierno.