Corral hizo el Foro Anticorrupción sólo para promocionarse: Morena

Chihuahua.- El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Miguel Ángel Colunga, señaló que el Encuentro Nacional Anticorrupción es una herramienta mediática para promocionar la imagen del Gobierno de Chihuahua.



El legislador morenista dijo que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, utilizó el Foro Anticorrupción para permanecer en la opinión pública.



“Creo que el tema de la corrupción y la impunidad es importante, pero el gobernador lo hace para mantenerse en la agenda pública, creo que hubo buenos ponentes, pero eso no quita que sea un foro para promocionarse”, opinó el líder de bancada.



Anteriormente, el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, acusó al Poder Ejecutivo estatal de haber “vaciado las arcas” al financiar la organización del Foro Anticorrupción.



Ante ello, el diputado Miguel Colunga afirmó que “son foros que cuestan mucho y que, al final de cuentas, no creo que lo haya puesto [el gobernador] de su bolsa; son recursos públicos los que se invirtieron, y me parece que son muy costosos”, dijo el diputado.



Colunga propuso que debe existir transparencia y rendición de cuentas sobre los gastos que se derivaron de la organización del Encuentro Nacional Anticorrupción. “Hay que conocer cómo se aplicó el recurso y a quiénes se les pagó.



Creo que eso ayudaría mucho para que la ciudadanía lo sepa”, dijo. El legislador también señaló que el tema de la lucha contra la corrupción debe atacarse desde varios ejes y deben crearse leyes “con más dientes” para castigar a los corruptos.



Por ello informó además que las auditorías de la Comisión de Fiscalización del Congreso local ya se pusieron en marcha y se revisarán los contratos millonarios firmados por la Coordinación de Comunicación Social bajo la modalidad de adjudicación directa.