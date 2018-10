'Corral Jurado llegó tarde a la lucha vs la corrupción'

Ciudad Juárez.- El líder del Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, calificó como un “evento suntuario con intelectuales amigos y un público cautivo” al Encuentro Nacional Anticorrupción que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua y que concluyó el sábado.



“Corral Jurado tiene que entender que llegó tarde a la lucha contra la corrupción en Chihuahua, la lucha inició desde fuera del gobierno y desde ningún punto de vista a acciones gubernamentales”, afirmó, “el Gobernador del Estado nos trata como si los chihuahuenses fueramos menores de edad”, agregó.



García Chávez, reprochó que no hubo ni una sola voz fuera del gobierno durante el evento de cuatro días, “se trató de un evento de papel en donde la verdad oficial se autoescucha y no se voltea a ver a la sociedad chihuahuense ni su opinión de las cosas”, dijo.



“Javier Corral cree que Chihuahua se convirtió en la capital anticorrupción del país, pero el evento solo reflejó su soberbia y megalomanía” consideró el activista.



Del 11 al 13 de octubre, se llevó a cabo el Encuentro Nacional Anticorrupción en la capital del Estado, donde se abordaron temas sobre la rendición de cuentas y finanzas públicas, procuración de justicia e impunidad; corrupción, regulación y competencia; corrupción política y elecciones, medios de comunicación y publicidad oficial.



“Dónde están los resultados del evento de Corral”, preguntó.



“No hubo ninguna acción concreta para para hacer frnte a los retos que conlleva el combate a la corrupción. Solo fueron alfombras rojas y paseos”, comentó.



Durante esos tres días, la organización encabezada por García Chávez, realizó eventos simultaneos al exterior del palacio de Gobierno, “de recuperación política desde el enfoque de la perspectiva ciudadana”; tambíen intentó ingresar a uno de los eventos al interior del edificio, loq ue le llevó a una pequeña confrontación con elementos policíacos.



García Chávez, consideró que hacen falta estrategias contra la corrupción en diferentes esferas de la sociedad en la entidad, “la corrupción doméstica está a la orden del día”, dijo.



“El club de amigos de Javier Corral ha demostrado que sabe sacarle jugo a las situaciones para su beneficio y no para el de los ciudadanos”, acusó. El dirigente de la organización aseguró que en la entidad existe una exclusión grave del ciudadano en la lucha contra la corrupción en un propósito de adueñarse de los hechos por parte del gobierno estatal, consideró.



El líder de la organización comentó que la lucha contra la corrupción debe ser de frente y sin compromisos de partido o comerciales, “con solo incrementar la calidad de las personas que atienden a la ciudadanía en las oficinas públicas, a fin de que exista un servicio profesional público de carrera, se pueden cambiar muchas cosas dentro del gobierno y acabar con poquito de corrupción a la vez”.