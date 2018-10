Empleada de municipio que chocó en la mañana iba ebria

Sergio Almaraz, titular de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) informó que existe cero tolerancia para quienes conducen bajo la influencia del alcohol, ya que representan un serio peligro para las calles de la ciudad.Lo anterior en relación a una empleada municipal que bajo los influjos del alcohol chocó su vehículo hoy a las seis de la mañana contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.Almaraz señaló que después de que la empleada cumpla con todo lo que establece la ley ésta será dada de baja de la dependencia.El accidente ocurrió a las seis de la mañana en el eje vial Juan Gabriel y la calle Santos Dumont, donde agentes de Tránsito atendieron a la afectada, una mujer de aproximadamente 35 años.De acuerdo con la versión que la conductora rindió a los agentes viales, iba a su casa y se quedó dormida al volante por el cansancio.La camioneta Pontiac Vibe blanca sin placas quedó destrozada de su parte frontal, mientras la propietaria fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, pero no quiso ser llevada a un hospital.La mujer es una empleada municipal adscrita al Cerecito como personal especializado en guardia.Almaraz señaló que una vez que cumpla con su deber cívico, tomar el curso para guiadores de alto riesgo así como realizar el pago correspondiente de las infracciones, causará baja de la corporación ya que no cumple con los lineamientos, ni el espíritu de servicio responsables que se requiere en la función pública.Señaló que es la orden para todos los ciudadanos que manejan en estado de ebriedad, el pagar horas dentro del Cerecito, sin excepciones.Almaraz dijo que fue muy claro al decir que como institución deben ser quienes pongan el ejemplo y tener empleados que se comprometan con la ciudadanía, por lo que no permitirán abusos y negligencias.