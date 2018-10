Extienden alerta amarilla por posibilidad de lluvias en Juárez

Ciudad Juárez- La posibilidad de lluvias para mañana martes continúa en un 30 por ciento, por lo que se extiende la alerta amarilla emitida hoy por Protección Civil del Municipio, informó Efrén Matamoros Barraza.



El funcionario informó que ante la situación, es importante extremar precauciones, pues aparte de de la precipitación, también se considera un descenso considerable en la temperatura.



Las lluvias y el descenso en la temperatura se prevén para toda la semana, indicó el director de Protección Civil.



Matamoros Barraza pidió a los juarenses no circular por calles encharcadas, buscar vías alternas y no ingresar a los pasos a desnivel ni al viaducto Díaz Ordaz.



También exhortó a la población para que evite pasar cerca de los arroyos, diques y pozos de absorción.



Indicó que es importante encender las luces de los vehículos, dar preferencia al peatón y circular a una velocidad moderada.



Por otra parte, pidió a la población no usar los calentones sin antes revisarlos para detectar posibles fugas, en caso de tenerlos listos y encendidos, se recomienda abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que ventilen las habitaciones.



El albergue municipal ubicado frente al Monumento a Benito Juárez estará abierto desde esta noche, por lo que se pide a los juarenses reportar a las personas en situación de calle, a fin de que una unidad de Seguridad Pública los traslade al refugio.