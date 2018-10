Gasta Estado 51% más en insumos

Ciudad Juárez— A pesar de la austeridad prometida por Javier Corral, el Gobierno del Estado en 2017 gastó 51.1 por ciento más en el rubro de inversión a “materiales y suministros”, revelan indicadores del Índice de Información del Ejercicio del Gasto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).







El ramo comprende –por poner algunos ejemplos– la compra de materiales de oficina, alimentos y utensilios, uniformes, materiales de construcción, equipo de seguridad, suministros médicos, y el grupo de combustibles que abarca lubricantes y aditivos.







En el último concepto Chihuahua destinó 120.3 millones de pesos más para vehículos oficiales que a programas para la preservación del medio ambiente, se observa en el documento.







El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2017 autorizado por el gobernador refiere: “Con los recursos que se asignan se tiene previsto realizar las funciones inherentes a cada uno de los órganos de gobierno”. No obstante, la realidad fue distinta, puesto que los egresos excedieron el presupuesto aprobado.







Más allá del costo monetario que implica el gasto en cada uno de los rubros, en la práctica existe el costo de oportunidad, que se refiere a los beneficios sociales que se ven mermados al no destinar recursos en objetivos que tengan un impacto directo y más claro en la población, como la generación de becas, entre otros.







Situaciones como la anterior, según el documento, corroboran que la “austeridad es más un elemento discursivo que una realidad”.







Pero la situación no es exclusiva de Chihuahua: se dan de manera sistemática en el país, puesto que los gobiernos estatales en lugar de “ajustarse el cinturón” gastan de manera repetitiva más de la cuenta, expone el documento.







Los indicadores revelan un aumento gradual de los gastos administrativos en comparación con los montos aprobados por el Poder Ejecutivo de cada estado. Al respecto, el IMCO observó a nivel nacional un crecimiento crónico de 2015 a 2017.







Durante 2015 se habían aprobado 506.4 miles de millones de pesos. No obstante, se utilizaron 586.8 miles de millones de pesos. A su vez, en el 2016 se aprobaron 527.8 miles de millones de pesos. Sin embargo, se usaron 611.9 miles de millones de pesos. En lo correspondiente a 2017, el presupuesto fue de 569.6 miles de millones de pesos. A pesar de ello, se dispuso de 631.7 miles de millones de pesos.







En referencia a lo anterior, el Índice concluye en que a pesar de que los gobiernos estatales tienen planes de austeridad, “éstos no se reflejan en una reducción en el gasto que destinan a servicios personales, materiales, y suministros, y servicios generales”.