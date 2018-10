Menores migrantes mexicanos viajan solos

Ciudad Juárez— Durante el período de enero a agosto del presente año, el 94 por ciento de los menores mexicanos que fueron repatriados desde Estados Unidos a través de esta frontera viajaron sin ningún acompañante, indican cálculos realizados con datos de la Secretaría de Gobernación.







Para ese lapso se reportaron 7 mil 489 eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, de los cuales 682 fueron a través de esta frontera, y 639 menores no iban acompañados.







Repatriaron en 2017 a 876 menores







Éstos, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se enfrentan a duras condiciones que los fuerzan a tomar la “difícil decisión” de dejar sus hogares en búsqueda de un mejor futuro.







La UNICEF, en su texto Desarraigados en Centroamérica y en México, menciona que los niños, niñas y adolescentes migrantes se enfrentan a un círculo vicioso de adversidad y peligro que se desencadena luego de tomar la “dolorosa” decisión de marcharse, misma que es motivada por factores como la pobreza absoluta, la amenaza constante de violencia, una gran escasez de oportunidades educativas y un profundo deseo de reunirse con familiares que se encuentran en el vecino país.







Durante todo el año pasado, se repatriaron por esta frontera 876 menores, de los cuales 799 no iban acompañados. Es decir, el porcentaje de menores migrantes no acompañados se había presentado por encima del 90 por ciento desde el 2017, una situación que persiste.







El impacto psicológico al que se enfrentan estos menores, según el escrito referido, es de grandes magnitudes debido a que a intentan escapar de situaciones desesperadas, pero éstas se amplifican durante el “arriesgado” trayecto a través de rutas migratorias irregulares en las que pueden ser víctimas de tratantes u otra clase de delincuentes.







Para financiar el viaje del menor con un “coyote”, que es más costoso, los familiares de los migrantes debido a sus escasos recursos económicos se ven obligados a vender algunas de sus pocas pertenencias. En ocasiones de manera inútil, ya que en caso de ser repatriados los menores, no habría tenido ningún caso la inversión.







Por lo anterior, quienes se dedican al negocio de cruce de indocumentados –según el documento de UNICEF– ahora ofrecen tarifas que cubren hasta tres intentos de llegar a los Estados Unidos. Lo que les ha permitido mantenerse en el mercado.







Ante lo referido, la UNICEF realizó un llamado a la acción para la atención de los niños desarraigados mediante la inversión en sistemas sólidos de protección de la infancia para proteger a los niños migrantes de la explotación y la violencia y garantizar el cumplimiento de los procedimientos necesarios para determinar su interés superior.