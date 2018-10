Recibirán partidos políticos 146 mdp para 2019

Chihuahua, Chih.- Los partidos políticos recibirán el próximo año, no electoral, un presupuesto anual estatal de 146 millones de pesos, que supera por 18 millones el recurso ejercido en 2017, en el que tampoco hubo elecciones.







Ese presupuesto fue aprobado hoy en sesión extraordinaria del Consejo del Instituto Estatal Electoral (IEE), que será enviado al Congreso del Estado.







El legislativo no puede modificar lo proyectado para partidos, dado que es una fórmula establecida en la Constitución local, precisó Arturo Meraz, consejero presidente del IEE.







Con ello se tiene que el PAN recibirá alrededor de 42 millones de pesos, Morena 40, PRI 28, PVEM 12, PT 11 y MC 11 millones, de prerrogativas estatales.







En ese reparto quedaron fuera Encuentro Social y Nueva Alianza ante la pérdida de su registro como partidos políticos nacionales al no alcanzar el 3 por ciento de la votación en la elección de éste año.







Tampoco se incluyó al PRD, que si mantuvo su registro nacional, pero a nivel estatal no consiguió el porcentaje de votación requerido, aunque si recibirá prerrogativas del presupuesto federal.







El recurso entregado a los partidos fue de 128millones en 2017 sin ser año electoral, pero en 2018 aumentó hasta 184 millones por haber proceso de elección a diputaciones locales y Ayuntamientos.