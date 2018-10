"A revisión, aguinaldo de diputados", promete Morena

Chihuahua.- El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Parlamentaria (Jucopo), Miguel Ángel Colunga, aseguró que esta semana será revisado el presupuesto proyectado para el pago de aguinaldos de los congresistas locales, y en su caso hacer cambios y reducciones, dijo. Así lo manifestó al darse a conocer que el Congreso del Estado de Chihuahua tiene presupuestados 2 millones 917 mil 860 pesos para el pago de aguinaldo a los 33 diputados que conforman la actual legislatura, y que en diciembre próximo cumplirían apenas tres meses de actividades legislativas. Aunque dijo desconocer esas cifras, el legislador morenista precisó que el jueves de esta semana será tratado el tema en la Jucopo, y en su caso hacer reducciones de ese tipo de partidas. “Es un presupuesto ya establecido, nosotros no decidimos y no fuimos parte de esa asignación, pero estamos en tiempo para revisarla. Yo no conozco las cifras pero hay intención de revisarlas, y si son muy elevadas, que la ciudadanía ya no está de acuerdo con esas asignaciones, habrá que ajustarlas hacia la baja, porque es un insulto para la ciudadanía lo que se venía dando”, añadió. Habló de que en breve habrán de proponer una Ley de Austeridad que implique reducción de personal y de bajar los salarios, así como eliminar partidas discrecionales como las que reciben mes a mes. De acuerdo con información generada a través de la Unidad de Transparencia del Congreso, los representantes populares recibirán una gratificación de 40 días sobre el monto de su dieta, lo que significa 45 mil 101 pesos con 33 centavos. A esa cantidad, se sumarán 43 mil 318 pesos con 67 centavos correspondientes a 40 días sobre la compensación que mensualmente reciben.