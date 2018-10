De no derrochar gastos millonarios en eventos innecesarios, no tendríamos despidos: PRI

Chihuahua.- La coordinadora de diputados del PRI, Rosa Isela Gaytán Díaz, precisó que no se tendrían despidos masivos de trabajadores de Gobierno del Estado, si la administración actual no derrochara millones de pesos en publicidad y combate a la corrupción.







Esto, luego de que se le pidiera su postura ante dicha situación que inició el pasado lunes 15 de octubre del presente año en distintas dependencias estatales, lo que afirmó que afecta a centenas de familias chihuahuenses, las que se enfrentan a tiempos difíciles.







“Por donde queramos ver el tema es muy lamentable, vemos cómo es que sufren los trabajadores y sus familias, en este inicio de temporada invernal, donde se acerca el cierre del año y se vienen gastos económicos fuertes”, determinó la legisladora priista.







Gaytán Díaz hizo un atento llamado a Gobierno del Estado de Chihuahua para que pare los despidos masivos y que los mismos trabajadores afectados califican como injustificados, dado a que no se ha precisado sí hay necesidad económica y por qué no reducir gastos en otros rubros.







“Nosotros no encontramos y no cuadramos el por qué se dan estos despidos y creemos que si no se gastara en publicidad, en comunicación e imagen de eventos innecesarios del Ejecutivo, en estas carreras, marchas o en sus planes anticorrupción que no vemos resultados, se podrían sostener a las familias de los trabajadores con sus empleos y prestaciones, lo que es su sustento diario”, concretó.







Por último, dijo que se pedirá un informe concreto de cada uno de los gastos y cómo se justifican estos ceses de personal, ya que se menciona que hay un ahorro de 100 millones de pesos en el Poder Ejecutivo y se concreta un gasto más grande en rubros diferentes, mismo que ha evidenciado distintos medios de comunicación en notas periodísticas.







“No nos cuadran los números que maneja Gobierno del Estado, incluida la deuda que se pretende esconder entre esta ola de despidos. En campaña el hoy Gobernador, se comprometió a no despedir empleados estatales, otra promesa incumplida a la lista dado a que no había precedentes de una situación así y el impacto a las familias es muy fuerte, los diputados del PRI nos solidarizamos con ellos y sus familias, sepan que no están solos”, finalizó la Coordinadora del GPPRI.