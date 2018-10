"Delincuentes deciden quién vive"

Chihuahua.- El presidente de Canaco, Carlos Fierro Portillo, urgió a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, a restablecer el estado de derecho y la paz en el municipio de Zaragoza, y castigar conforme a la ley a los grupos delictivos que ahora deciden quién puede o no vivir, como sucedió el fin de semana donde murieron cinco personas en un enfrentamiento.



Lamentó la pérdida de vidas de gente en esa región, independientemente de su actividad delictiva, así como el que ese tipo de hechos se difundan prácticamente en todo el mundo y exhiben a Chihuahua como un estado violento, ahuyentando la inversión y el turismo.



El líder local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que se imponen tres condiciones para asegurar la paz: La coordinación de las fuerzas policíacas y armadas de los tres ámbitos de gobierno; que la autoridad no se incline a favor de un grupo delictivo y que se lleve a otros penales fuera de la entidad, a delincuentes peligrosos.



Fierro Portillo puntualizó que la serie de enfrentamientos armados en la región de Zaragoza, donde ya perdió la vida un número importante de personas, no sólo están focalizados en esa sino en otras partes de la entidad.



“Las noticias se replican en todo el mundo y a la gente le queda la idea de que el problema de inseguridad está en todo Chihuahua, no les queda claro qué es y dónde está el municipio del conflicto”.



Lo mismo sucede, abundó, cuando en esta ciudad capital se lee de hechos similares registrados en Michoacán o Guerrero, entonces la gente piensa que esos estados son inseguros, no una región específica.



Ante ello, el sector privado –agregó— sólo espera que las autoridades tengan la capacidad para asegurar el estado de derecho en Zaragoza y retomen la seguridad en esa región.



Carlos Fierro indicó que en ese contexto no queda más que la coordinación entre las corporaciones de la policía municipal, estatal, federal y del propio Ejercito Mexicano, lo que al parecer, no se ha dado.



Consideró que si bien los niveles de inseguridad están focalizados y no se tiene el problema como en los años 2009 y 2010, no se desea volver a eso, recalcó.



Asimismo, confió que en esta acción de la autoridad en contra de los grupos delictivos, no se incline por uno de ellos, sino que les aplique la ley por parejo, de tal forma que se castigue a quien infrinja la ley.



“Si los delincuentes siguen decidiendo quién debe vivir y el que no, como sucede hasta ahora, la situación de la inseguridad no mejorará”.



El representante del comercio organizado planteó que también se requiere enviar a otros penales fuera del estado, a delincuentes peligrosos.



Finalmente enfatizó, el llamado a las autoridades para asegurar el estado de derecho y a un trabajo conjunto entre los tres ámbitos de gobierno con las fuerzas armadas.