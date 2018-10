Entre decapitados, se jacta Corral de baja en homicidios

Ciudad Juárez— Pese al recrudecimiento de la violencia en la zona occidente de la entidad, el gobernador Javier Corral aseguró que la intervención policiaca del Estado en esos municipios ha sido exitosa.







Cuestionado sobre el último enfrentamiento que dejó cinco ejecutados y decapitados en plena carretera de Ignacio Zaragoza el domingo, el mandatario afirmó que hay una baja considerable de homicidios en Chihuahua y se la adjudicó a su administración.







“Realmente en el estado, particularmente en la zona norte y concretamente en Juárez, hemos logrado abatir de una manera importante los homicidios. El mes pasado tuvimos un 60 por ciento de baja en el estado”, presumió.







Agregó que la disminución también alcanzó a los municipios serranos.







“Si una corporación le está mermando sus fuerzas, sus capacidades, sus armas, sus vehículos a los delincuentes, pues lógicamente se atenta contra esa corporación. Por eso se han ido contra nosotros, somos los que estamos enfrentando realmente el problema”, subrayó.







Pero la cara de la seguridad que tiene Chihuahua es otra.







El escenario del enfrentamiento del domingo lo dice, con un par de camionetas envueltas en llamas a mitad de la carretera, dos cuerpos de civiles abatidos a balazos y tres cadáveres más calcinados.







Sobre ello, Corral expuso que la información que tienen hasta ahora es que fue un enfrentamiento entre grupos, “los ajusticiamientos que se hacen en torno de las disputas por las plazas”.







Uno de los territorios más afectados por el aumento de la violencia y sobre todo por el registro de crímenes de carácter político es esa misma zona occidente, donde los asesinatos han ido en aumento a partir de febrero de 2017, justo cuando inició la intervención en la que fuerzas estatales reemplazaron a las municipales por decreto.







En mayo de este año, el fiscal César Augusto Peniche Espejel reconoció que el Cártel de Sinaloa “entra y sale” de Chihuahua con mucha facilidad desde Sonora.







Todavía hace unos días, supuestos integrantes del Cártel de “El Tigre” presumieron el armamento con el que cuentan, entre rifles de asalto y hasta lanzagranadas, en un video subido a redes sociales.







Ese grupo armado, que opera en la sierra entre Chihuahua y Sonora, hasta Cuauhtémoc, ha ocasionado gran parte de la violencia en esa región, además de ser responsable de múltiples homicidios, de acuerdo con declaraciones de las autoridades.







Aun y con esos signos de violencia, Corral sostuvo: “Entonces sí hay una baja considerable (de homicidios) en el estado.







“Es un signo muy alentador porque señala que la gente vio un cambio fundamental. Hay municipios en donde sigue la intervención estatal y hay otros en donde sólo los mandos, particularmente en Cuauhtémoc. Ahí la reacción de la gente es que por ningún motivo vayan a dejar el mando policial”, afirmó.







Dijo que las agresiones contra elementos estatales se deben a que son los únicos que han enfrentado la violencia, “como nunca”.







“A ver, si alguna corporación ha enfrentado la agresión de la delincuencia es la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación”, anotó.







El gobernador señaló que a pesar de que no tienen estado de fuerza policial y que no se dan abasto, se ha logrado contener la inseguridad. Sin embargo también acusó al Gobierno federal de retirar el apoyo a Chihuahua.







Refirió que en 2010 Juárez tenía un número no menor de 6 mil elementos de la Policía Federal y tuvo picos de hasta 10 mil. Ahora no hay ni 500, dijo.







Subrayó que cuando tomó posesión, en octubre de 2016, había nueve estados con problemas de incidencia delictiva alta, pero al día de hoy son 27. “El problema se hizo nacional, casi en todo el territorio, y luego el 2017 fue el año con más homicidios y el más violento en las últimas décadas”, apuntó.







Dijo que se requiere un nuevo modelo de coordinación y de distribución de las fuerzas federales en el país.







Afirmó incluso que si hay coordinación efectiva está dispuesto a aceptar el mando único que propone implementar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.







“En lo que estamos muy esperanzados es en que el cambio de gobierno produzca una mejor distribución de fuerzas federales en las entidades y coordinación efectiva basada en la confianza e intercambio real de estrategias y de información”, añadió.