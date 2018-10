'Estado, sin capacidad ni control de la delincuencia'

Chihuahua— No hay control ni capacidad de intervención en la zona noroeste por parte de las autoridades, aun cuando es sabido por todos que hay una disputa entre los grupos criminales, expuso Miguel Ángel Colunga, diputado morenista, luego de un enfrentamiento ocurrido este fin de semana en Ignacio Zaragoza, con un saldo de 5 muertos.







Es evidente la falta de capacidad del gobierno estatal ante estos hechos que ocurren en Ignacio Zaragoza, zona cercana a Gómez Farías, región agrícola en la que hay un control total del crimen organizado, enfatizó.







Justo en Gómez Farías no pudo asumir el alcalde electo Blas Godínez, postulado por Morena, PT y PES, tras ser baleado en la cara horas antes de su toma de protesta, y por lo cual debió entrar el suplente Alen García. A ese hecho se le suma que meses atrás fue asesinado Juan Moncada, candidato morenista a la presidencia seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.







“La gente tiene miedo hay una inseguridad total y el gobierno del estado no está interviniendo, se requiere una coordinación entre el gobierno del estado y la federación, hoy más que nunca”, concluyó el legislador.