Estatales repelieron agresión de sicarios; confirman dos arrestados

Ciudad Juárez— Elementos policiacos de las fuerzas estatales de la Fiscalía General del Estado que viajaban en la unidad 008 fueron atacados a balazos esta noche bajo el puente Sanders; lograron repeler la agresión.



Dicha unidad lucía con las ventanas traseras quebradas por los impactos luego de que –según versiones en el lugar– sujetos que viajaban en una camioneta Cherokee abrieron fuego en contra los oficiales, mismos que lograron defenderse y pedir apoyo para atrapar a los agresores.



Lo anterior generó una movilización policiaca en la que se detuvieron a varios sospechosos. Al sitio del ataque acudió el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, quien habló con algunos de sus elementos y posteriormente se retiró del lugar.



Asimismo, el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivazquez, quien también se unió a la búsqueda, aseguró que no hubo lesionados tras el ataque a los policías. No obstante, versiones en el lugar, indican que por lo menos un elemento fue trasladado en ambulancia aunque –aparentemente– no por alguna lesión de bala.