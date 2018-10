Gana Chihuahua mundial de mapping en Berlín

Berlín, Alemania.- La agencia de comunicación y producción audiovisual "Adhoc Creatividad y Comunicación" del estado de Chihuahua, triunfó en la décimo cuarta edición del "Festival Of Lights 2018" del 5 al 12 de octubre en Berlín, Alemania con un mapping que provocó miles de miradas hacia México, poniendo atención al nivel de creatividad existente en el estado y el país.



Dentro del OFFICIAL WORLD CHAMPIONSHIP OF PROJECTION MAPPING, que este año tiene el tema "New Dimensions of Architecture," en la Kollhoff - Tower, uno de los edificios más icónicos de Berlín. La agencia de México fue seleccionada entre más de 60 propuestas para participar contra otros con otros cinco proyectos de mapping de Rusia, Eslovakia, Japón, China y Alemania, quedando como el único representante del continente para interpretar el lema de este año.



Los creativos artísticos del proyecto ganador a nivel mundial, son Daniel Escorcia y Eduardo Gamboa y destaca la gestión de las hermanas Alba y Priscila Baca, además del apoyo de todo el equipo de la empresa de creativida, medios de comunicación chihuahuenses y sectores empresariales.



Cabe destacar que cada octubre, Berlín se convierte en una ciudad de arte ligero. Las instalaciones de iluminación en los monumentos, edificios y plazas de la capital alemana, mundialmente famosos, hacen del FESTIVAL OF LIGHTS uno de los festivales de arte ligero más populares del mundo.



Adhoc Creatividad y Comunicación proyectó su mapping empleando como lienzo la Torre Kollhoff, más conocida como Kollhoff-Tower, un edificio de 103 metros de altura y 25 plantas ubicado en Berlín, capital de Alemania. Su construcción concluyó en 1999 y forma parte del reconstruido barrio Potsdamer Platz, en el centro de la ciudad.



El Mapping en una animación temática a gran escala que se proyecta por lo regular en edificios y estructuras.