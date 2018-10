Interesadas tres familias en las víctimas

Nuevo Casas Grandes— Aunque hasta ayer en la tarde la Fiscalía General del Estado no contaba con la identificación oficial de los hombres decapitados y calcinados en la carretera de Ignacio Zaragoza a Buenaventura, al menos tres familias se han mostrado interesadas para solicitar informes de posibles parientes suyos entre las víctimas.



Uno de los cuerpos reclamados incluso, podría ser el de un hombre originario de Nuevo Casas Grandes, del que la familia lo reconoció por la serie de tatuajes que tiene en ambos brazos, pero alega que “desapareció hace dos años”, aunque realmente se desenvolvía en Ignacio Zaragoza.



Las otras familias al parecer de Ignacio Zaragoza, contactaron también a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para pedir información sobre el procedimiento de identificación de los cuerpos de las víctimas, y poder trasladarse a Nuevo Casas Grandes.



Aunque de momento no existe identificación oficial de las víctimas, al final del proceso la FGE hará la entrega de dos cuerpos con sus cabezas a parte, mientras que en los otros tres sólo se hará la entrega de las extremidades cefálicas, ya que los cuerpos quedaron completamente calcinados. Se confirmó que “no faltó ninguna cabeza”, pues uno de los hombres calcinados sí estaba completo aunque la identificación de su cuerpo será difíci, ya que no cuenta con tejido para la comparación genética en la prueba de ADN.



Además, se informó que la labor del Departamento de Servicios Periciales será titánica, ya que se requeriría de pruebas de laboratorio muy complejas para poder establecer cuál cabeza cercenada pertenece a los cuerpos calcinados dentro de uno de los vehículos siniestrados.



Como último dato, la Fiscalía General del Estado considera que el lugar del hallazgo pudiera no ser el mismo del enfrentamiento, pues mientras las camionetas presentan múltiples impactos de disparo de arma de fuego, en el sitio sólo se hallaron 10 casquillos, lo que sugiere que la refriega fue en otro lugar y tras la captura de los cinco hombres, estos fueron llevados a ese tramo para acribillarlos, cortarles la cabeza y luego calcinarlos.



El tiempo para los preparativos de este escenario que tuvo como fin causar terror en la banda rival del crimen organizado, hizo que los ejecutores no terminaran el trabajo, pues al parecer también pretendían quemar los otros cuerpos y al final dejaron todo para alcanzar a huir antes de que se registrara la presencia policiaca o del grupo enemigo.