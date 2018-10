Dejan sin personal a nueva Fiscalía Zona Noroeste por plan de 'austeridad'

Nuevo Casas Grandes-- Aún no inicia la nueva Fiscalía Zona Noroeste y a la incipiente Coordinadora del Distrito Galeana ya la están “desmantelando”, luego de darse a conocer que fue una de las dependencias afectadas en la primer ola de recortes de Gobierno del estado por su plan de austeridad.



Aunque se trató del recorte de una persona, el sólo hecho de que a la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta región le falta mínimo el doble del personal para cumplir de manera eficiente su función, la incertidumbre se apoderó de los empleados que siguen laborando, porque el cargo de su compañera era clave y porque cierne sobre ellos la amenaza de que “habrá más despidos”.



La persona dada de baja, Ariana Díaz Arreola, colaboraba de manera interinstitucional a la oficina de la FGE como parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, prestando servicios de psicología a niños y mujeres afectados por delitos sexuales principalmente, de modo que ahora hasta ese sector se verá en indefensión.



Para resolver la carencia de esta persona, ahora la Coordinadora del Distrito Galeana verá afectados sus procesos para la atención a víctimas, pues esa persona se encargaba de hacer las valoraciones psicológicas de manera inmediata, de manera que ahora se deberán cumplir varios protocolos para buscar apoyo entre las oficinas como el DIF o el Instituto Chihuahuense de la Mujer que también sufrió el recorte de un empleado.



A sentir de los que laboran dentro de la FGE en el Distrito Galeana, la decisión administrativa que se dio desde las altas esferas de Gobierno para el recorte de empleados estatales, carece de toda logística pues si se tuviera un proyecto eficiente, se podrían ubicar las áreas más sensibles entre las diferentes oficinas de Gobierno del estado para realizar las bajas de empleados en donde menos afecten.



No obstante, para la Fiscalía General del Estado el recorte no tiene lógica, máxime porque los trabajadores actuales consideran que falta mínimo el doble de personal para operar de manera eficiente y sobre todo, porque el Distrito Galeana está autorizado a ser a partir del próximo año la nueva Fiscalía General Zona Noroeste.



“Estamos obligados a contar con más personal y más equipo para cumplir con la nueva encomienda de atender también Gómez Farías y Ciudad Madera, y el estado está obligado a proporcionarnos esos recursos, pero en lugar de eso ya empezaron a recortar de los pocos empleados que somos, y eso, no lo entendemos”, señaló uno de los trabajadores que omitió su identidad para evitar represalias en su trabajo.