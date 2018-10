La despiden de Gobierno después de 13 años trabajando

Chihuahua.- “Tiene dinero para viajar a Paris en los que se gastan hasta 600 mil pesos pero no tienen para liquidarnos”, comentó Roció Jáquez, quien tiene 13 años trabajando en la Secretaria de Cultura y el lunes fue despedida junta con otras 26 personas. Indicó que le ofrecieron 30 mil pesos como liquidación.







Comentó que se presentó a trabajar pero su nombre ya no aparece en el checador







Indicó que saben que serán 60 los despedidos pero han recortado personas que estaban por jubilarse y les ofrecen apenas 30 mil pesos.







Ex empleados Señalaron que la Secretaria se ha gastado más de un millón de pesos en tres viajes a Europa, en donde vive parte de su familia.