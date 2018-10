Ocho de cada 10 medidores de agua no funcionan: JCAS

Ciudad Juárez.- Ocho de cada 10 medidores de agua domésticos no funcionan en la ciudad, aseguró Óscar Ibáñez Hernández, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.



El funcionario dio a conocer la deficiencias técnicas con las que opera la descentralizada en donde resalta que el 81 por ciento de alrededor 380 mil medidores de agua en la ciudad no registran el consumo de agua real.



“Los medidores que usamos actualmente se dañan rápidamente debido a los materiales, químicos y sedimentos que trae el agua y en un corto tiempo dejan de funcionar” explicó.



Un medidor de agua doméstico tradicional, tiene una vida útil de cinco años, reveló el funcionario, por lo que se estima que más de 304 mil medidores en Juárez no sirve.



Debido a la situación, los medidores no están asociados a un consumo medido, sino a un consumo de agua estimado de 10 metros cúbicos.



La JCAS inició a principios del año un programa piloto momento Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que utiliza medidores sin partes móviles lo que no permite alargar al doble la vida útil del aparato, pero la sustitución de este equipo no está en los planes de la descentralizada por el momento por su costo.



El funcionario aceptó que tampoco cuentan con mecanismos para detectar y prevenir fugas de agua en la ciudad, “ni siquiera podemos darnos cuenta de las fugas que hay diariamente ni tenemos el control de las presiones en el sistema para que no ocurran”, dijo.



Ibáñez Hernández, aseguró que casi el 40 por ciento del agua que se extrae en Juárez, se pierde en fugas y tomas clandestinas.



“No podemos darnos cuenta de las fugas en el sistema de agua potable a solo que las detectemos físicamente”, explicó.