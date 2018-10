Chihuahua segundo estado con más fosas clandestinas localizadas

Las fosas clandestinas localizadas en el Ejido El Sauz, municipio de Carichí, engrosan la lista de hallazgos que mantienen a Chihuahua en el 2º lugar nacional en este rubro durante los últimos 20 meses, únicamente por debajo de Veracruz, según un muestreo realizado y dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH-.



La CNDH reveló el hallazgo de cuando menos 163 fosas clandestinas en el país en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 30 de agosto de 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los cuales fueron identificados 54 y por lo menos 476 quedaron sin identificar. El número de restos localizados ascendió a un total de 165 mil 431.



De las 163 fosas, 37 corresponden a Veracruz y 22 a Chihuahua lo que significa que el 13.4 por ciento de dichos espacios clandestinos corresponden a esta entidad, lo que llevó a la exhumación de 59 cuerpos y a que el estado se posicione en el 4º lugar en este rubro, solo por debajo de Jalisco (126), Veracruz (83), Nayarit (70), Chihuahua (59) y Zacatecas (51).



“Para la CNDH este resultado confirma que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados ya sus familiares en estado de abandono, re victimizándolos al hacerles nulos sus derechos en la constitución”, señaló la CNDH e indicó que solicitará a las autoridades la información oficial disponible.



-5 de los 6 cuerpos encontrados en fosas clandestinas de la ciudad de Chihuahua este año han sido identificados



El enero de 2018, en la ciudad de Chihuahua se localizaron 5 fosas clandestinas en las colonias Desarrollo Urbano, Concordia, Valles del Sur y Villa Juárez, en donde, según información de la Fiscalía General del Estado, se encontraron 6 cuerpos logrando identificar a 5 de ellos.



En la colonia Desarrollo Urbano se localizaron dos cuerpos identificados como Mario Meza León de 30 años de edad muerto por estrangulamiento. El otro fallecido tenía una edad aproximada entre 30 a 35 años y aunque quedó sin identificar se supo que murió también por estrangulamiento.



Asimismo, los días 11 y 12 de enero, se revisó el domicilio marcado con el número 509 de la calle 12, en la colonia Villa Juárez, donde fue ubicado el cuerpo de José Guadalupe Rodríguez Martínez y otra osamenta cuya identificación quedó pendiente



El 14 de enero, en la vivienda 312 de la calle mina en la colonia Concordia se encontraron los restos de Laura Ponce de León Reyes, de 35 años de edad, fallecida por traumatismo así como de Jesús Gabriel Lozoya Arizpe, de 22 años muerto por sofocación.



La Fiscalía informó en su momento que los hallazgos se derivaron de la captura de dos delincuentes, presuntos integrantes del grupo “Gente Nueva”, identificados como Johnny A. G. alias “El Johnny” y Joel Damián P. P., quienes refirieron a la autoridad la existencia de diversos sitios, utilizados como fosas clandestinas.



Tres meses más tarde, en marzo de este año, en una casa situada en la calle Epístola de Melchor Ocampo de la colonia Laderas de San Guillermo, se encontró a Mario Alberto Hernández Terrazas de 36 años de edad, estrangulado, mientras que en la calle Cachimba, del mismo sector, se localizó a Jonathan Alberto Burrola Lozoya, de 28 años, acaecido por un traumatismo.



HALLAZGOS EN JUÁREZ, MADERA Y BOCOYNA DURANTE 2018 Y 2017



El pasado 12 de septiembre fueron encontradas cuatro osamentas en el Valle de Juárez, en el poblado de El Millón, Juárez y Reforma. De acuerdo con la FGE luego de diversos recorridos en la zona desértica se dio el aseguramiento de los restos así como prendas de vestir y calzado. La identificación aún no se ha dado a conocer. Según las investigaciones de la Fiscalía, existen unos 200 reportes de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, que son buscadas por las autoridades.



El 19 agosto de 2018, la autoridad informó sobre la exhumación de 199 restos óseos humanos localizados en un perímetro de más de ocho kilómetros, en un sitio ubicado en un arroyo cercano a los poblados de "El Millón" y "Juárez y Reforma", en el municipio de Guadalupe.



El 14 de mayo 2018, en fosas detectadas cerca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se hallaron los cuerpos de cuatro hombres. Aparentemente una de las víctimas era un paramédico de la Cruz Roja que fue reportado como desaparecido el 28 de abril pasado, ya que el cuerpo tenía una camiseta de dicho organismo.



El 14 de noviembre de 2017 se reportaron tres fosas en un paraje del Ejido San Ignacio a la altura del kilómetro 100 de la carretera Creel-Guachochi, en las que había tres cuerpos incompletos, un esqueleto y vestimenta tipo táctica.



Según el reporte oficial, en la primera fosa había dos cuerpos del sexo masculino. Aproximadamente a 30 metros de distancia se localizó la segunda fosa con otro cuerpo que también correspondía a un hombre. En la tercera fosa no se localizaron restos, pero a unos 50 metros del lugar fue hallado un esqueleto humano incompleto así como dos pantalones tácticos y un par de botas.



El 3 julio de 2017, en la comunidad de Las Varas, municipio de Madera, se encontraron ocho osamentas. Una semana antes de esa fecha se había encontrado un cuerpo parcialmente enterrado en un predio de dicha localidad.



La CNDH destaca el incremento de hallazgos de fosas clandestinas en diversas regiones del país así como la disparidad en la información ya que, en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, dado a conocer en abril de 2017, se logró conocer de manera oficial que del periodo comprendido del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, en el país se localizaron 855 fosas clandestinas, de cuyo interior se habían exhumado 1,548 cadáveres y/o restos óseos, en tanto que un muestreo realizado en el mismo lapso permitió advertir un total de 1,143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional de las que se desprende la exhumación de 3 mil 230 cadáveres y o restos óseos.



“El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado Mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un obstáculo que no se ha podido superar en el camino hacia una cultura de la observancia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas”.



Jorge Ruiz Reyes y Denise González Núñez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señalan en una publicación hecha en la página oficial de la institución el pasado 23 de agosto, que entre 2009 y 2016 se exhumaron 102 cuerpos de 47 fosas.



“La base de datos de prensa del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, establece que en Chihuahua se han observado 47 fosas clandestinas de las que se han exhumado 102 cuerpos entre 2009 y 2016. Es necesario tomar en cuenta que esta cifra podría aumentar a 57 fosas y 133 cuerpos de personas. Lo anterior sitúa a Chihuahua como la cuarta entidad del país de la cual se han localizado más fosas clandestinas. Estas 47 fosas se han hallado en 8 municipios de la entidad: Ascensión, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe, Guerrero, Juárez, Rosales y San Francisco de Conchos”.