Patricia “N”, esposa de Juan Carlos “N” el llamado “monstruo de Ecatepec”, ha sido considerada por la autoridad investigadora como cómplice de este ya que era ella quien empujaba una carriola en la que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encontraron restos humanos envueltos en una bolsa negra.



Sin embargo, Patricia no es el único caso de mujeres que apoyan a su pareja en la comisión de algún delito, hay otras esposas o parejas que también lo han hecho y han sido “fieles a muerte”



En Chihuahua, el pasado mes de julio de 2018, trascendió que el apodado “enfermero asesino”, Jorge Alberto, ex trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presuntamente era ayudado por su esposa en la venta de plazas y tráfico de influencias. Aunque la autoridad no se ha pronunciado al respecto, la duda quedó.



En octubre de 2012 –también en Chihuahua- Melody O.O. esposa de Juan Carlos Sandoval Seáñez, El Sabritas, fue identificada como cómplice de este se hacía acompañar por ella y sus dos hijos menores de edad a los lugares donde ejecutaba personas. El hombre aseguró en sus declaraciones que Melody Carolina estaba al tanto de los movimientos que realizaba, y siempre lo acompañaba junto con sus dos hijos menores, con el fin de pasar inadvertido ante las autoridades.



El 30 de agosto de 2017, tras registrarse el asesinato de dos personas en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México las autoridades capturaron a una mujer, acusada de encubrir el crimen de una mujer y su hijo.



En Junio de 2016 autoridades de Florida indicaron que Noor Salman esposa de Omar Siddique Mateen, el hombre que mató a 49 personas en un club nocturno gay de Orlando, conocía los planes del ataque, el tiroteo más letal en la historia moderna de Estados Unidos.



En diciembre de 2014, Patricia Krenwinkel, declaró haber sido cómplice de Charles Manson y haber tomado parte en el asesinato de siete personas, entre ellas Sharon Tate, entonces esposa de Roman Polanski. La mujer admitió que colaboró en los «terroríficos» y «abominables» crímenes de Manson porque durante aquellos años era, siempre según sus palabras, una «cobarde».



El 20 de marzo de 2014, Yolanda Cerillo, ex novia de Michelle Escoto fue señalada como cómplice del asesinato de Wendy Trápaga quien murió durante su luna de miel presuntamente a manos de Escoto. Yolanda obtuvo inmunidad al declarar que los dos mataron a Wendy para cobrar un seguro de vida de un millón de dólares