Reactivan 'cacería' de agentes estatales

Ciudad Juárez— En un lapso aproximado de 12 horas, cuatro agentes preventivos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron atacados a balazos con armas de alto poder cuando patrullaban dos sectores diferentes.







En lo que va del mes suman cuatro agresiones contra 10 elementos estatales que han resultado ilesos luego de que los atacantes han dado muestras de no tener experiencia en el manejo de armas, según la Fiscalía estatal.







Ya hay tres detenidos







Los móviles de los últimos atentados no se han dado a conocer oficialmente y tampoco se ha establecido si son ataques contra la corporación o los objetivos directos son los policías a quienes dispararon.







El más reciente caso ocurrió ayer a las 9:30 de la mañana en una plaza comercial de la avenida De las Torres y calle Ramacoi, en el sur de la ciudad.







Trabajadores que remodelaban un local comercial adjunto a la casa de cambio El Dolarote dijeron haber escuchado ráfagas de metralleta y tirarse al suelo, a metros de donde se encontraban los agentes atacados que habían llegado a ese negocio.







“No vimos nada, sólo escuchamos las ráfagas y nos tiramos”, dijo asustado el obrero mientras esperaba el camión para regresarse a su casa.







De acuerdo con un video de seguridad de los negocios de la plaza comercial, los atacantes llegaron a bordo de un auto Mitsubishi Galant de color arena y ubicaron una patrulla pickup que se estacionó de reversa frente a la casa de cambio.







En la grabación se aprecia que una mujer agente se baja de la unidad con la hoja de reportes para firmar la asistencia de vigilancia y observa el vehículo sospechoso.







El auto se estaciona en una esquina y bajan tres hombres armados con rifles de alto poder que comienzan a disparar a una distancia aproximada de 50 metros, sin dar en el blanco.







Los oficiales del atentado pertenecen a la Policía Bancaria de la CES, cuyo comandante, Refugio Delgado Aguirre, fue suspendido en una investigación hace dos meses encabezada por el jefe de Asuntos Internos de la Fiscalía Dan Gerardo Fonseca, asesinado el pasado 9 de agosto.







Los tres atacantes quedaron más tarde detenidos, luego de un operativo que concentró unas 150 patrullas del Estado y Municipio, informó el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López.







La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los arrestados son José Israel O. P., de 21 años; Rogelio C. M., de 30, e Ismael P. R., de 41 años.







Dio a conocer que los dos primeros participaron de manera directa en la agresión, mientras que el último apoyó a la huida de sus cómplices en un carro de sitio.







Reportó que la acción policiaca inició luego de que agentes municipales dieron apoyo a los elementos de la Policía Bancaria de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), quienes fueron atacados.







Informó que localizaron el auto Mitsubishi en el estacionamiento del centro comercial Las Torres, en el cruce de la calle Palacio de Mitla y avenida De las Torres.







Dentro del vehículo encontraron tres fusiles de asalto que fueron utilizados para agredir a los elementos estatales.







Señaló que testigos presenciales mencionaron que dos hombres huyeron a bordo de un carro de sitio que fue localizado a la altura del Kilómetro 20, logrando la detención de los implicados en el ataque, entre ellos el conductor del auto.







Los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente que determinará el grado de responsabilidad de cada uno de ellos.







Ataques fallidos







La agresión previa ocurrió en la avenida Sanders y eje vial Juan Gabriel a las 9:00 de la noche del pasado martes, cuando dos patrullas de la CES fueron atacadas a una distancia de 100 metros con armas largas.







Se conoció que las unidades 044 y 08 de la CES venían del Centro Histórico y dieron vuelta prohibida en la Sanders para reingresar en contrasentido por el eje vial hacia la base de la corporación, a unos 200 metros de ese crucero.







En el estacionamiento de un centro comercial los tripulantes de una camioneta Jeep Cherokee dispararon hacia las patrullas sin lograr herir a ninguno de los agentes. La unidad 08 se quedó atrasada y recibió los impactos, según se conoció.







El de ayer por la mañana fue el cuarto ataque fallido del mes en curso que incluye a 10 agentes estatales como víctimas que han salvado su vida y donde se ha reflejado una falta de pericia de los agresores en el manejo de armas de fuego, según la Fiscalía.







El fiscal Nava dijo que los agentes respondieron la embestida a balazos en los dos eventos.