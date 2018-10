Sin criterios y arbitrarios los despidos del Estado: Morena

Chihuahua.- El diputado por Morena, Benjamin Carrera, calificó de arbitrarias y sin criterios los despidos de centenas de trabajadores del Gobierno del Estado en días recientes, y en cambio exigió que mejor se retiren lujos y comodidades a altos funcionarios.







El tema lo subió a tribuna durante la sesión del Congreso de hoy, en la que el panista Jesús Valenciano, respondió que los despidos son parte de una medida de austeridad, a fin de generar inversiones, y aseguró que no se ha despedido personal médico.







Además solicitó congruencia al diputado de Morena, ya que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que habrá recortes a la llegada a la Presidencia de la República.







“Nosotros sabemos que desde hace dos años estamos en el camino correcto”, aseguró el panista en referencia a la administración de Javier Corral.







Lo que nosotros estamos pidiendo es que nos digan los criterios de los despidos y el destino de esos ahorros, subrayó Carrera, legislador morenista.







Lo que es digno de remarcar es que de los aproximadamente 2 mil 800 despidos que hasta el momento reportan los medios de comunicación no se hace mención de un solo directivo ni alto cargo, probablemente porque dichos puestos están reservados para las personas más allegadas al titular de ejecutivo, apuntó.







Al parecer, las políticas de austeridad solamente se aplican para los trabajadores operativos, afectando inclusive a sus familias en un periodo tan sensible como las fechas cercanas a las fiestas decembrinas y de fin de año, añadió.







En este sentido exigió al Ejecutivo información de los despidos y ademas que se les respeten sus derechos laborales.