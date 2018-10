Urgen representantes de centros de bienestar infantil explicación de Desarrollo Social

Ciudad Juárez.- Decenas de representantes de centros de bienestar infantil instalados en Juárez se conglomeraron hoy en Pueblito Mexicano para buscar explicaciones sobre la exclusión de sus propuestas para la repartición de un presupuesto de 20 millones de pesos que asigna la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para becas.



Los quejosos, que representan a más de 80 centros bajo el cobijo de la asociación civil Centros de Capacitación Infantil y Familiar, señalaron que hubo una convocatoria para la que aplicaron, pero fueron rechazados.



Miguel Ángel Niño Segura, representante de la organización, dijo que en la ciudad son la agrupación que atiende al mayor número de infantes, por eso les preocupa que no hayan sido tomados en cuenta.



Refirió que hasta ahora no han tenido la respuesta formal pero el mismo subsecretario de Desarrollo Social en la frontera, Ramón Galindo, con quien platicaron hoy en el lobby del complejo gubernamental, les confirmó que no alcanzaron la repartición de esos recursos.



“Somos los que atendemos a más niños, es la asociación que más recursos necesita”, dijo Niño Segura.