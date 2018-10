Agente estatal atacado en Juárez teme por su vida y pide asilo político

Ciudad Juárez— El suboficial de la Comisión Estatal de Seguridad César Augusto García González acompañado de su esposa y sus tres hijos adolescentes se presentó esta noche ante oficiales migratorios de los Estados Unidos en el puente internacional Córdoba-Américas para solicitar asilo por que teme por su vida y la de su familia.



García González, quien vestía uniforme, señaló que sobrevivió a dos ataques, uno este día y otro de ayer, por lo que decidió dejar todo para proteger su vida y la de su familia.



Señaló que tiene informes de que los ataques fueron originados por un decomiso de cristal a unos detenidos.



Mencionó que su decisión se la comunicó a su superior y éste le dijo “adelante”, ya que no recibe seguridad ya que quienes atentaron contra su vida saben donde viven.



“Siento tristeza, siento coraje de no poder hacer más, de que el crimen organizado nos está rebasando como corporación”, expresó.



Mencionó que los dos ataques murió su compañero hoy y el no quiere dejar a sus hijos huérfanos y a su esposa viuda.



“Voy entregarme a la autoridad americana junto con mi esposa con quien tengo 18 años de casado, mi hija de 17 quien es estudiante de ingeniería y mi otra hija de 11 y 10”, expresó.



Señaló que tiene cinco años dentro de la corporación y siempre quiso servir a su ciudad.



Mencionó que deja en Juárez su casa, sus sueños y proyectos, pero su familia es joven y quieren seguir adelante.



“Ni la Comisión Estatal de Seguridad, ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado de Chihuahua me garantiza la seguridad para poder desarrollar mi trabajo”, expresó.