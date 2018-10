Infonavit, con tasas tan caras como la banca

Chihuahua— Actualmente la tasa de interés anual que Infonavit cobra por los créditos hipotecarios es del 12 por ciento frente a bancos e instituciones financieras que aplican tasas desde 10.8 hasta 17 por ciento, incluyendo el Costo Anual Total (CAT).







Para Javier Sada Flores, gerente de Crédito de la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su sistema de cobro es competitivo; no los convierte en los más caros, tampoco en los más baratos. “En la media, estamos en el rango bajo”.







En una proyección de tasas y CAT en créditos hipotecarios de la banca y otras instituciones –explicó— hay bancos que ofrecen financiamiento con tasas del 8.5 y 9.7 por ciento; sin embargo, el acreditado paga realmente entre 10.8 y 11.5 por ciento considerando el CAT.







“Con Infonavit, es el 12 por ciento neto”, subrayó Sada Flores al destacar las bondades de su financiamiento topado en un millón 800 mil pesos y con ventajas como no pedir del 20 al 25 por ciento de enganche –como la banca— ni aval o bienes en garantía –como las sociedades hipotecarias— si bien el instituto sí absorbe lo acumulado en la subcuenta de vivienda de la Afore, cuando el crédito solicitado rebasa el monto correspondiente por el nivel salarial y eso permite aumentar la capacidad financiera.







De acuerdo con el ejecutivo de Infonavit los plazos también son otra ‘palanca’ con los usuarios, ya que maneja pagos hasta en 30 años, mientras en la banca son de 15 a 17 años como máximo.







“Además se cuenta con un seguro de desempleo aplicable hasta en dos ocasiones en la vida del crédito, que permite a los derechohabientes no hacer aportaciones en seis meses, en cada período, si no se tiene empleo”.







En cambio, detalló, si un acreditado bancario pierde su trabajo y deja de pagar, en la mayoría de los casos, a los dos meses, ya empiezan los requerimientos.







Lo cierto es que el perfil histórico de Infonavit del “interés social” cambió radicalmente desde el año 2000 y desde entonces su estructura se ha tornado más como cualquier otro banco en lugar de una dependencia del Gobierno.







Sada Flores consideró que el instituto sigue siendo más benévolo, ya que a algunos créditos se les subsidian los gastos notariales y de administración, dependiendo de la capacidad o ingresos del trabajador, como es el caso de quien gana por debajo de 2.6 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil 450.24 pesos mensuales.