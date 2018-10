Manto de impunidad del Gobierno de EPN a Duarte: Bejarano

Chihuahua.- El polémico ex funcionario capitalino, René Bejarano, hoy dirigente de un movimiento "nacional por la esperanza" estuvo en Chihuahua y dijo que desde el gobierno federal existe un manto de impunidad para el ex gobernador César Duarte.







Bejarano encabeza un recorrido por 28 estados con asambleas con lideres. En el caso de Chihuahua se reunió con algunos alcaldes emanados de Morena, y su movimiento funciona como interlocutor e intermediario entre las autoridades y el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.







En conferencia de prensa dijo que el cambio de gobierno deberá dar frutos, específicamente en el tema de seguridad pública, y habló de su movimiento.







Hizo énfasis que el actual gobierno federal no ha logrado abatir los índices delincuenciales y en cambio tiene un manto de impunidad, que abarca al ex gobernador César Duarte, actual prófugo de la justicia.







La Asociación que emcabeza, aseguró, no toca ningún recurso y solo son facilitadores para las autoridades municipales y estatales, dada su cercanía y relación histórica con López Obrador.