Pedir asilo es una decisión personal: fiscal

El fiscal general del Estado, César Peniche, declaró que la decisión que tomó el agente que pidió asilo en los Estados Unidos luego de sobrevivir a un ataque es un tema personal, pero recalcó que los agentes están conscientes de la responsabilidad y los riesgos que enfrentan en su labor.



El suboficial de la Policía estatal César Augusto García González acompañado de su esposa y sus tres hijas adolescentes se presentó la noche del jueves ante oficiales migratorios de los Estados Unidos en el puente internacional Córdoba-Américas para solicitar asilo porque teme por su vida y la de su familia.



García González, quien vestía uniforme y dijo tener cinco años en la corporación, señaló que sobrevivió a dos ataques, uno este jueves y otro el miércoles, por lo que decidió dejar todo para proteger su vida y la de su familia. “Ni la Comisión Estatal de Seguridad ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado de Chihuahua me garantiza la seguridad para poder desarrollar mi trabajo”, expresó.



Respecto a este tema el fiscal comentó que se trata de una decisión que el agente determinó en lo personal y que no existen más casos. “Es una decisión muy personal, pero es un caso aislado y no hemos recibido una notificación de la su parte”, dijo.



Destacó que todos los elementos de la corporación están conscientes de la responsabilidad que enfrentan y que lo que queda es estar alerta.



El siete de septiembre a través de redes sociales, elementos de la policía estatal enviaron un mensaje al gobernador Javier Corral, exigiendo que asuma su función de Jefe de las Fuerzas Estatales y ponga fin a la complicidad entre mandos superiores y delincuencia organizada.







Le denuncia asienta que el Comisionado Estatal Oscar Aparicio Avendaño engaña y “vende espejitos” al gobernador, en complicidad con el director General Operativo de CES, Alvaro Serrano y el director de División de las Fuerzas Estatales Ginés Jaime Ruíz García.