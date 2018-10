Policía de Juárez, en alerta permanente por amenazas

Ciudad Juárez— La Policía Municipal se mantiene en alerta permanente debido a que hay una amenaza constante de los grupos criminales, por el trabajo que realiza la corporación, declaró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.







“Por supuesto que es a consecuencia de la afectación que les hemos hecho en cuanto a decomiso de drogas, de armas, de detección de sicarios, de miembros de sus grupos, porque no hay componendas, no hay complicidades”, manifestó.







Sobre las mantas con mensajes amenazantes para policías municipales que personas desconocidas colgaron ayer en la madrugada en pasos elevados del Libramiento Aeropuerto, Cabada dijo que únicamente demuestran la desesperación que tienen, “de no poder hacer las cosas como las hacían en el pasado”.







“Claro que tomamos en serio este tipo de situaciones, se está haciendo la investigación para detectar de que grupo pudiera venir esto”, manifestó Cabada.







Las narcomantas







Ayer cerca de las 05:00 horas, policías municipales retiraron dos mantas con mensajes amenazantes que personas desconocidas colgaron en pasos elevados del Libramiento Aeropuerto.







Las mantas con leyendas escritas con aerosol de color rojo y poco legibles fueron retiradas de los puentes que cruzan por la avenida Miguel de la Madrid y la segunda a la altura del paso elevado de la Manuel Talamás Camandari.