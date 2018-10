Solicitan 640 migrantes refugio a México

Ciudad de México— El Gobierno mexicano atendió a 640 migrantes de la caravana hondureña que han presentado solicitud de refugio en nuestro país, informó este sábado la Secretaría de Gobernación.



Esto, a través del Instituto Nacional de Migración, quien lleva proceso de recepción de extranjeros de nacionalidad hondureña ubicados en el punto fronterizo del Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas.



"Dichos trámites fueron recibidos hasta el día de hoy, privilegiando en todo momento el derecho humano que tiene cualquier extranjero de recibir protección del Estado Mexicano", indicó la Segob en un comunicado.



Añadió que a través de diversas medidas asistenciales por parte de autoridades mexicanas, se les ha brindado atención prioritaria a 164 mujeres, algunas de ellas en avanzado estado de embarazo; a 104 niñas, niños y adolescentes, que tienen desde los tres meses de edad hasta los 17 años; así como a adultos mayores que presentan diversos grados de discapacidad.



En este grupo se incluye un menor de edad que viajaba solo, aclaró.



Entre los agentes migratorios se encuentran elementos de la de la Secretaría de Marina y de Protección Civil del Estado de Chiapas, quienes brindan asistencia médica, alimentaria y logística.



"Esta Secretaría refiere que el procedimiento que se lleva a cabo para la recepción de los extranjeros inicia en las instalaciones del INM, en Ciudad Hidalgo, donde se recaban datos para realizar las solicitudes de refugio. Posteriormente, los solicitantes son trasladados a un albergue que se ha habilitado para su alojamiento".



Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que continúa dando atención a los migrantes centroamericanos que ayer entraron a México por la fuerza, con atención especial para que las familias no sean separadas.



"Las autoridades mexicanas trabajan en coordinación para la atención de los migrantes y en especial para que las familias permanezcan unidas en este proceso. Se está proporcionando alimento, atención médica, albergue e información", indicó.



"El @gobmx refrenda el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas y la protección a los migrantes, con especial atención a los más vulnerables, como son las niñas y los niños, los adultos mayores y mujeres", sostuvo la SRE.



Cierran otra vez cerco para evitar tumultos



La reja amarilla, derribada ayer por migrantes hondureños para pasar a México, fue cerrada nuevamente con la finalidad de evitar tumultos y atender a casi 3 mil personas que se encuentran en el puente del Río Suchiate para solicitar refugio, informaron fuentes federales.



Este sábado, las autoridades federales desplegados en la frontera sur en la línea fronteriza entre Tecún Uman, Guatemala y Suchiate, en Chiapas, ordenaron el cierre temporal de la reja y la asistencia a los migrantes que se encuentran en el puente.



Se indicó que los migrantes en espera de refugio fueron atendidos por la PF debido a que presentaban cuadros de deshidratación e incluso de desvanecimiento.



Al sitio arribaron el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales y el jefe de la PF, Manelich Castilla, para revisar a los efectivos que mantienen un operativo de seguridad en la frontera sur .



Tras un sobrevuelo de drones en la zona, Sales dijo en entrevista que aún esperan en el puente de Suchiate unos 2 mil 500 migrantes a que sean atendidos por el INM.



Sin embargo, advirtió que el número de migrantes podría subir a 5 mil.



"Así es como debemos manejarlo (el paso de migrantes) ordenado y regular. Se trata de garantizarles sus derechos con respeto. Se trata de personas y lo que deben hacer es solicitar refugio de manera ordenada", comentó Sales.



"Si tienen visa no habrá problema, si no tendrán que cumplir con una serie de requisitos", advirtió.