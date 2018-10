Torpeza de Corral, privilegiar gasto en pavos que en empleos

Chihuahua, Chih.- Los despidos del personal gubernamental y en contraste, la compra de miles de pavos para la temporada navideña, demuestran únicamente la calidad humana y el criterio tan pequeño y torpe del señor gobernador Javier Corral, criticó el dirigente municipal del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez.



“Poner por encima de la salud de las personas, la compra de pavos para los festejos navideños, y otros gastos superfluos como el del grito o los foros anticorrupción, habla de la poca preparación que tiene el gobierno”.



El priista destacó que desde hace varios días, se advirtió que la salida de personal médico pondría en riesgo los servicios de salud, cuya situación podría agravarse.



“Toda esta situación está generando un detrimento en el servicio, y lo más grave es que, si no se soluciona, para el día de mañana vamos a tener repercusiones más graves, ya sea la muerte de un menor o de una persona hospitalizada, por falta de atención”, subrayó.



Ordóñez Arana indicó que existen quejas e información, en el sentido de que los recortes han obligado a médicos y al personal de enfermería a hacer labores de intendencia y distraerse de sus funciones.



Por ejemplo, refirió, a los médicos se les exige cambiar los blancos quirúrgicos, es decir, retirar sábanas, cobijas, fundas, batas, lavarlas y regresarlas a su lugar, así como atender lo relacionado a desechos de curaciones. A su vez, los de enfermería deben barrer, trapear, lavar baños, sacar basura de oficinas y demás.



“No se pueden aplicar recortes sólo por buscar ahorros y menos en áreas tan sensibles como salud. No debe anteponerse ese criterio burocrático. Que mejor corran al secretario de Hacienda por tener un subejercicio de 5 mil millones de pesos y haber pagado más en intereses a la deuda. Nos ahorraríamos más corriendo al secretario de Hacienda que corriendo doctores y enfermeros”, subrayó el dirigente municipal del Revolucionario Institucional.



Por su parte, el senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, expresó que el despido de “miles” de trabajadores del gobierno estatal se deriva de la ineficiencia de la administración encabezada por Corral Jurado.



“Es una malintencionada estrategia, de endilgar dicha crisis al gobierno federal entrante, debido a una serie de señales que el gobernador ha enviado por varios medios, en declaraciones propias y en mensajes oficiales, cuyo objetivo tendría ese propósito”.



Añadió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió un plan de austeridad, “pero no se vale que el gobernador Javier Corral trate de empatar lo que aquí se está haciendo con el plan de austeridad federal, que ni es lo mismo, ni tiene los mismos fines”.



Corral busca justificar su ineficiencia como gobernador, añadió Pérez Cuéllar, al saber desde el inicio de su gestión las condiciones críticas de las finanzas estatales, de la inseguridad y de muchos otros rubros.



“Pero no es corriendo a los empleados como logrará salir del problema financiero, en todo caso que le pegue a la cúpula. La clave está en eficientar los recursos, atraer nuevas inversiones, y sobretodo, dejar proyectos infructuosos que solamente alimentan el ego del propio mandatario estatal”, finalizó el senador morenista.