Buscan expresión artística de juarenses

Ciudad Juárez.- Con tablas, marcadores, gises y pinceles, miembros del Consejo Juvenil del Consulado de Estados Unidos en Juárez, buscaron la expresión artística de los juarenses para plasmar con un dibujo, frase o poema ¿cómo es para ellos vivir en Ciudad Juárez?



Con la actividad “JuarEnSer” el equipo de “las chicas sin fronteras”, integrado por seis mujeres estudiantes, ha salido a la calle en dos ocasiones para llevar un espacio de arte público libre para que chicos y grandes, tengan una oportunidad por igual para decir su sentir.



En lienzos forrados y tablas que el equipo adquirió por su cuenta, hay dibujos alusivos a la comida, a las inundaciones por las lluvias, la equis, el clima, la familia, los cerros, el Río Bravo y las muertas de Juárez, entre otros.



“Lo hicimos por medio del arte porque creemos, o bueno yo me he dado cuenta de que muchos adultos piensan que no dibujan o no tienen talento y la verdad es que todos tenemos algo que decir, es sólo que les hagas ver que vale lo que están diciendo y el arte es lo mejor porque literal no hay límite”, mencionó.



De Anda indicó que todas las pinturas y pensamientos serán expuestos en una reunión del Consejo el próximo jueves 25 de octubre en el Consulado, ya que esta es el primer equipo de otros tres que llevarán a cabo sus propias actividades de otros aspectos.