Continuaran las bajas temperaturas en la entidad

Chihuahua.- Ante el pronóstico de lluvias, viento y bajas temperaturas para los próximos días en la entidad, con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite un aviso preventivo para que la ciudadanía tome las previsiones correspondientes.



Para este lunes se esperan lluvias de dispersas a moderadas en las zonas noroeste y occidente (Nuevo Casas Grandes, Guazapares y Guachochi); de aisladas a dispersas en la zona norte (Juárez y Ahumada); lloviznas aisladas en el resto de la entidad, incluyendo Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.



Vientos de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 45 km/h en la zona norte; superar los 40 km/h en el resto de la entidad.



Las temperaturas mínimas esperadas para este día son (°C):Chihuahua 13, Juárez 14, Ahumada 13, Janos 10, Cuauhtémoc 11, Delicias 14, Camargo 13, Jiménez 13, Parral 11, Ojinaga 15, Chínipas 16, El Vergel 1.







Las precipitaciones pueden estar acompañadas de lluvias engelantes y caída de aguanieve en las partes altas de la sierra.



Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:



*Permanecer resguardado.



Ante lluvia:



*En caso de conducir, hacerlo con las precauciones debidas; disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y mantener una distancia prudente del resto de los vehículos.



*No intentar circular por zonas inundadas.



*Ubicar los refugios temporales y mantenerse informado a través de los diversos medios de comunicación y medios oficiales.







Ante viento:



*En caso de conducir, hacerlo con las precauciones debidas ya que las fuertes rachas de viento pueden desestabilizar el vehículo; disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y de ser necesario orillarse en lugares apropiados hasta mejorar la visibilidad.



*Retirar de ventanas, cornisas, techos y balcones, objetos que pudieran caer al suelo.



*Asegurar puertas y ventanas.



*No permanecer cerca o debajo de anuncios espectaculares, bardas o árboles.







Ante bajas temperaturas:



*Si se utilizan calentones y calefacciones, abrir una o dos ventanas 15cm para una adecuada ventilación.



*Apagar el calentón antes de ir a dormir.



*Abrigarse bien y no exponerse al cambio brusco de temperaturas.



*Resguardar a mascotas de la intemperie.