En el abandono, 900 viviendas construidas por Pensiones Civiles

Chihuahua.- Alrededor de 900 de las mil 024 viviendas construidas por Pensiones Civiles del Estado en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral en la pasada administración están prácticamente abandonadas desde hace unos tres años que generan un quebranto patrimonial de unos 400 millones de pesos.



Lo anterior lo informó el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, quien detalló que actualmente buscan un mecanismo legal que permita que Pensiones les venda ese patrimonio o en un convenio de colaboración que les permitan rescatarlo.



Detalló que este caso esta en estudio por parte de la Consejería Jurídica, Hacienda y Pensiones, que es el dueño de esas viviendas, ya que tanto el terreno como la construcción se hizo por parte de la institución de salud.



Informó que Coesvi es una instancia que construye y Pensiones procura la salud y no le corresponde la rama de la edificación, se le ha dicho que ellos pueden rescatar ñas 900 viviendas de un total de mil 024 que se hicieron en diversos municipios durante la pasada administración estatal.



Lamentablemente ya tienen unos tres años abandonadas, algunas están bandalizadas y han bajado de valor.



Actualmente se busca el instrumento jurídico para proceder, aunque es un tema muy enredado, complicado para que Pensiones pueda vender ese patrimonio a la Coesvi, o permitir en un convenio de colaboración, entrar y rescatar esas mil 024 viviendas.



Carlos Borruel dijo que se puede recuperar parte del quebranto de casi 400 millones de pesos y darle vivienda a casi mil familias.



Señaló que hay diversas observaciones de la Función Publica y no resulta fácil dar de baja parcial o totalmente el patrimonio, y luego hay prestamos que hizo la Coesvi a Pensiones para que pudiera construir, y no al revés, por lo que hace el tema complicado.



Hay un quebranto patrimonial donde las partes tienen que desligarse, para si el proyecto sigue, no resulte después que aparecen como culpables de una situación en la que son ajenos.