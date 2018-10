Invertirá López Obrador 667 mdp en la frontera

Chihuahua.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 667 mdp para el desarrollo urbano de Ciudad Juárez, durante su visita a Chihuahua, dentro de la gira de agradecimiento, con lo cual se dotará de obras de infraestructura y servicios básicos a las colonias de mayor marginación de la ciudad fronteriza.



Reiteró su compromiso de reducir del IVA al 8 por ciento, así como el ISR y en el costo de la gasolina, mientras que el salario mínimo se habrá de duplicar, todo esto en la franja fronteriza con Estados Unidos que abarcar una longitud de 3 mil 180 km por 25 km de ancho.



Desde que estaba en campaña, López Obrador anunció que Ciudad Juárez sería una prioridad para su gobierno y se le dará el trato que merece, pero que durante muchos años se lo han negado, mientras la desigualdad y la pobreza se acentúan cada vez más en una ciudad que ha sido lastimada por diversos fenómenos sociales.



Dijo que desde su gobierno se le hará justicia a Juárez y se trabajará a favor de sus habitantes, pues es una ciudad pujante, noble y trabajadora que se ha logrado sobreponer a las adversidades que enfrenta, pese al trato diferenciado que se le ha dado desde los gobiernos federales.



Por tal motivo, comentó que este programa para el desarrollo urbano comenzará a aplicarse desde el primero de enero del próximo año, “día en que la transformación de Juárez iniciará a partir de una mayor justicia social, con una mejor calidad de vida para los juarenses y esto consiste en dotar a las colonias más marginadas de alumbrado público, drenaje, agua potable, transporte público y áreas de esparcimiento para las familias”.



Dijo que se trata de un inversión millonaria, pero no sólo será eso, sino que constantemente se apoyará a los gobierno locales para que puedan desarrollar obras de infraestructura que beneficien a la población. Aseguró que no se permitirá que las empresas se muden a la frontera con el objetivo de gozar de los beneficios fiscales que se tendrán en aquella zona y dijo “si los servidores públicos nos hemos comprometido a trabajar con honestidad, los empresarios también deben conducirse en ese mismo sentido, no más corrupción, ni saqueo que afecte al pueblo”, expresó López Obrador.