Regresa campaña de tapitas contra el cáncer

Ciudad Juárez.- A partir del próximo domingo la campaña de tapitas que dan esperanza de vida para los menores de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) dará inicio nuevamente para que juarenses puedan contribuir con sus donaciones.



Erick Villegas, encargado de mercadotecnia de la organización, dio a conocer que como parte de una nueva estrategia para evitar acumulación del material, se recibirán las tapas únicamente un domingo al mes en el estacionamiento de The Home Depot de la avenida Tecnológico en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.



“Si vemos que es mucha la afluencia vamos a tratar de que sean dos domingos al mes, pero si no, vamos a tratar de que sea sólo un domingo por mes”, dio a conocer.



El entrevistado solicitó a los juarenses no llevar tapas de medicamentos, químicos, suavizantes, cloros, metálicos ni de productos comestibles. Por el contrario, se aceptarán de refrescos, leche, jugo, botellas de agua y yogurt, que a diferencia de la campaña anterior, no es necesario que se separen por color.