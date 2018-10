Sin justificación, Congreso aumenta su presupuesto

Ciudad Juárez– A pesar de que no hay una justificación clara para aumentar el presupuesto destinado al Congreso, durante el periodo 2012-2018, Chihuahua ha tenido un aumento de 17 por ciento en los fondos destinados a dicho concepto, revelan datos del Informe Legislativo 2018 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



El presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2018 para el Congreso –según los indicadores– fue de 361 millones 867 mil 494 pesos por lo que se destinará un total de 95 pesos para los legisladores por cada habitante de la entidad.



Datos del Consejo Nacional de Población señalan que durante el presente año el número de habitantes en Chihuahua es de 3 millones 816 mil 865. Asimismo, exponen que es el sexto estado que más ha aumentado presupuesto para el congreso en contraste con otras entidades federativas.



Sobre Chihuahua, con los porcentajes más altos de aumento al presupuesto destinado para el Congreso en la temporalidad referida, se encuentra Sonora con 66 por ciento; Coahuila con 56 por ciento; Guanajuato con 45 por ciento; Baja California Sur con 33 por ciento; y Ciudad de México con 27 por ciento.



En entrevista, Ramiro Suárez, investigador del IMCO, mencionó que el Congreso “en general de 2012 a 2018 cada vez sale más caro (...) Es de 17 por ciento el aumento. Lo ideal debería ser cero por ciento”.



Asimismo, desde el Índice Legislativo anterior, el IMCO refiere preocupación por el “crecimiento injustificado de presupuestos de los congresos locales de los estados”, por lo que incluso realiza algunas observaciones.



El documento refiere: “Si la función del legislador no está asociada a la provisión de bienes y servicios públicos que crecen conforme aumenta la población, si no hay reformas importantes que modifiquen una función que requiere para su cumplimiento de insumos específicos (...) Y si el número de legisladores se ha mantenido estable e incluso ha decrecido en los años recientes ¿Qué explica entonces el crecimiento de los presupuestos de la mayoría en los congresos locales en los últimos cinco años?” Puntualiza: “Parece ser que las asignaciones presupuestales a los congresos locales han adquirido en carácter eminentemente inercial, lógica por la cual sus presupuestos se ajustan como una proporción fija de ingresos obtenidos por los gobiernos estatales sin que dichos incrementos se orienten al mejor cumplimiento de las funciones de los congresos locales”.